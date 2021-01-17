عبر موجات “واي فاي”… جهاز ذكي يراقب المنازل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 02:04 مساءً - خطوة متقدمة في عالم التكنولوجيا، فقد طوّرت شركة Origin Wireless الأمريكية لأنظمة الاستشعار جهاز مراقبة أمنيا للمنازل أطلقت عليه اسم ”HEX“، حيث يكتشف مداهمة اللصوص للمنزل في الوقت الحقيقي عبر استخدام برنامج استشعار بتقنية الاتصال اللاسلكي ”واي فاي“ Wi-Fi، وذلك بدلا من تركيب أجهزة كشف الحركة، ومستشعرات الأبواب والنوافذ، والكاميرات الأمنية.

وذكر موقع Bestgamingpro للأخبار التقنية، اليوم الأحد، أن نظام HEX، يستخدم مركز تحكم فردي، وجهاز استشعار يمكن توصيله عن طريق قابس كهربائي لإنتاج موجات راديو واي فاي.

ويعمل النظام، مع جهاز مُوجه لشبكة واي فاي ”راوتر“ لأي جهة تصنيع، كما يمكنه مراقبة المنزل مع موجات واي فاي مستقلة، وجهاز راوتر خاص بالمستخدم.

ويحلل نظام HEX، كيف تتعطل تلك الموجات عندما يتحرك الناس في أرجاء المنزل، وفي حال اكتشف وجود حركة عندما يفترض أن يكون المنزل فارغا، يصدر في وحدة مستشعر الفحص صوت صفارات إنذار يبلغ مستواه 80dB ديسيبل، ويرسل تنبيها إلى تطبيق Hex الذكي عبر الهاتف المحمول للمستخدم، ويمكن للتطبيق أيضا الإبلاغ عن مستويات وتاريخ الحركة في الوقت الحقيقي.

وصممت شركة Origin Wireless نظامها مثل أنظمة الأمن المنزلية التقليدية، حيث يعمل في ثلاث حالات وهي:“ في المنزل Home، بعيد Away، وحذر Vigilant“.

وقالت الشركة الأمريكية، ”لن يرسل النظام تنبيهات أو صوت صفارات الإنذار أثناء وضعية التواجد بالمنزل، لكنه سيفعل كلا الأمرين في وضعيتي بعيد وحذر“، مبينة أنها ”صممت النظام، ليعمل في الأوقات التي يريد مستخدمه تشغليه“.

وأوضحت الشركة، أن النظام يستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي لتوفير 10 مستويات استشعارية قابلة للتعديل رقميا، للحد من إصدار إنذارات خاطئة، ناجمة عن حركة الحيوانات الأليفة في المنزل وكذلك الحركة الميكانيكية مثل مروحة السقف.

خيار مراقبة احترافي

وتخطط الشركة لتقديم خدمة مراقبة اختيارية للنظام من شأنها إبلاغ الشرطة حول اقتحام مشتبه فيه للمنزل، عندما يرصد النظام الحركة، وستحاول خدمة المراقبة أولا الاتصال بالمستخدم للتحقق من حالة الطوارئ قبل استدعاء الشرطة، وإذا تعذر الوصول لمستخدم النظام، سيستدعي الشرطة.

وكشفت Origin Wireless عن نموذج تقنيتها ضمن مبادرة شركة Belkin الأمريكية المختصة بصناعة منتجات تساعد الأشخاص على إدراك قوة التكنولوجيا العام الماضي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 CES.

وأظهرت كيف يمكن للتقنية أن تفعل أكثر بكثير من مجرد اكتشاف الحركة، حيث يمكنها أيضا الكشف عن سقوط شخص ما في المنزل وحتى قياس تنفس ذلك الشخص بعد سقوطه.

وقالت شركة Belkin، إن ”نظام شركة Origin Wireless، مصمم ليصبح دقيقا بما يكفي للتمييز بين التعثر والسقوط في المنزل والشخص الذي ينهار على الأرض إثر نوبة قلبية“.

وتحتوي مستشعرات Hex على مصابيح ليد مدمجة لإضاءة المسار، إذ يمكن أن تؤمن منزلا مساحته 1500 قدم مربعة، بفضل قدرة النظام على الرؤية من خلال الجدران.

وسيقدم النظام واجهة لبرمجة التطبيقات API، مثل برنامج يسمح لنظام Hex بتشغيل كاميرا مراقبة للتسجيل عند اكتشاف الحركة، وسيكون النظام متاحا للشراء مقابل 179.99 دولار الربيع المقبل، وذلك بحسب “ارم نيوز”.