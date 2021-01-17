تكنولوجيا: Filo تبتكر نظام الإنذار الجديد Tata لحماية الأطفال في السيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إبتكرت شركة Filo الناشئة أحدث التقنيات التي تدعم المستخدمين في حماية الأطفال عن طريق تفادي ترك الأطفال في السيارات، حيث يعمل جهاز Tata على تنبيه المستخدم.

قدمت شركة Filo في معرض CES الأخير تقنيات جديدة تدعم الآباء في حماية الأطفال في السيارات، حيث كشفت الشركة عن Tata Pad، و Tata Band.

ويعمل Tata Pad بتقنية البلوتوث عن طريق تثبيت الجهاز في مقعد الطفل، حيث تعمل التقنية على إدراك مدة ترك الطفل في مقعد السيارة دون تحريك، كما يتم توصيل التقنية بحزام الآمان الخاص بالمستخدم لذا عند فصل حزام الآمان في السيارة سيتم تنبيه المستخدم بعدم ترك الطفل في السيارة.

ويصل التنبيه الأول في صورة إشعارات إلى هاتف المستخدم، حيث يصل الإشعار الأول خلال 3 دقائق من قطع إتصال مستشعر حزام الآمان بالوسادة الخاصة بمقعد الطفل، ومن ثم يحصل المستخدم على مكالمة هاتفية للتنبيه الثاني، بينما يتم في التنبيه الثالث الإتصال بجهات الطوارئ المختصة.

أيضاً من المقرر أن يتم الكشف عن الموفع عبر نظام GPS مدمج في التقنية يعمل على تحديد موقع الطفل لتوجيه الجهات المختصة، أو لتوجيه جهات الإتصال المسجلة مسبقاً.

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