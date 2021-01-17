علوم وتكنولوجيا

نظام مبتكر من «فيس بوك» يتنبأ بتطورات حالة المصابين بـ «كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

أفادت وسائل إعلامية بأن شركة ”فيس بوك“، بالتعاون مع جامعة نيويورك، قامت بتطوير نظاماً يعمل بالذكاء الاصطناعي قادرًا على التنبؤ، قبل أربعة أيام، في ما إذا كانت صحة مريض فيروس ستتدهور أو ستحتاج إلى الأكسجين، عن طريق دراسة صور الأشعة السينية لصدره.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة، يعمل العلماء وشركات التكنولوجيا على طرق مبتكرة لرصد الأعراض والتعامل معها قبل تدهور حالة المرضى.

ووأضافت الصحيفة أن ”فيس بوك“ وباحثو الجامعة قاموا ببناء 3 نماذج للتعلم الآلي؛ لمساعدة الأطباء على علاج مرضى كورونا مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء العالم.

وصُمم أحد النماذج للتنبؤ بتدهور حالة المريض باستخدام صورة واحدة للصدر بالأشعة السينية، وآخر يفعل الشيء نفسه ولكن من خلال سلسلة من الأشعة السينية، والثالث يستخدم الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان المريض سيحتاج للأوكسجين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الابتكار يأتي في وقت مناسب للغاية مع وصول عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 93 مليون حالة في جميع أنحاء العالم، وبلوغ عدد الوفيات نحو مليونين بسبب الفيروس.

ونقلت الصحيفة عن الباحثين قولهم: ”نموذجنا الذي يستخدم سلسلة من الأشعة السينية المتتالية للصدر يمكن أن يتنبأ بتطور حالة المريض على مدى 4 أيام، وما إذا كان المريض بحاجة إلى المزيد من العناية المركزة، متفوقًا بشكل عام على توقعات الخبراء البشريين“.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا