نظام مبتكر من «فيس بوك» يتنبأ بتطورات حالة المصابين بـ «كورونا»

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن شركة ”فيس بوك“، بالتعاون مع جامعة نيويورك، قامت بتطوير نظاماً يعمل بالذكاء الاصطناعي قادرًا على التنبؤ، قبل أربعة أيام، في ما إذا كانت صحة مريض فيروس كورونا ستتدهور أو ستحتاج إلى الأكسجين، عن طريق دراسة صور الأشعة السينية لصدره.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة، يعمل العلماء وشركات التكنولوجيا على طرق مبتكرة لرصد الأعراض والتعامل معها قبل تدهور حالة المرضى.

ووأضافت الصحيفة أن ”فيس بوك“ وباحثو الجامعة قاموا ببناء 3 نماذج للتعلم الآلي؛ لمساعدة الأطباء على علاج مرضى كورونا مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء العالم.

وصُمم أحد النماذج للتنبؤ بتدهور حالة المريض باستخدام صورة واحدة للصدر بالأشعة السينية، وآخر يفعل الشيء نفسه ولكن من خلال سلسلة من الأشعة السينية، والثالث يستخدم الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان المريض سيحتاج للأوكسجين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الابتكار يأتي في وقت مناسب للغاية مع وصول عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 93 مليون حالة في جميع أنحاء العالم، وبلوغ عدد الوفيات نحو مليونين بسبب الفيروس.

ونقلت الصحيفة عن الباحثين قولهم: ”نموذجنا الذي يستخدم سلسلة من الأشعة السينية المتتالية للصدر يمكن أن يتنبأ بتطور حالة المريض على مدى 4 أيام، وما إذا كان المريض بحاجة إلى المزيد من العناية المركزة، متفوقًا بشكل عام على توقعات الخبراء البشريين“.