تكنولوجيا: Gigabyte تدعم الإصدارات المتوسطة من أجهزة الألعاب بمعالجات Ryzen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Gigabyte مؤخراً عن مجموعة جديدة من أجهزة الشركة المخصصة للألعاب، والتي تضمنت الإصدارات المتوسطة التي تأتي هذا العام بمعالجات Ryzen وسلسلة GeForce RTX 3000.

قدمت Gigabyte أحدث إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، التي تستهدف دعم المستخدمين في تعدد المهام، وإنشاء المحتوى والألعاب.

وتعد أجهزة Gigabyte A5 وGigabyte A7 من بين أجهزة الشركة الأولى التي تأتي بمعالجات Ryzen، حيث تتضمن الإصدارات الجديدة معالجات Ryzen 5000H، إلى جانب سلسلة كرت الشاشة.

وتقدم الشركة جهاز Gigabyte A5 بحجم 15 إنش بسعر يبدأ من 999 دولار، بينما ينطلق جهاز Gigabyte A7 بحجم 17 إنش بسعر يبدأ من 1399 دولار.

أيضاً تدعم Gigabyte الإصدارات الجديدة بشاشات مميزة بمعدل تحديث 144Hz أو 240Hz، كما تدعم الشركة الأجهزة الجديدة بنظام Windforce للتبريد، حيث يتضمن هذا النظام مراوح مميزة بتصميم مائل، مع أنابيب نحاسية، مما يدعم المستخدمين بتجربة مميزة في الألعاب.

ويضم كلا الجهازين فتحات لقاريء بطاقة SD، كما تدعم الأجهزة تحسينات في عمر البطارية بفضل معالجات Ryzen، حيث تعد البطاريات من المشكلات الرئيسية التي واجهة إصدارات العام الماضي المميزة بمعالجات إنتل.

يذكر أن Gigabyte كشفت أيضاً عن إصداراتها المميزة بمعالجات إنتل GIGABYTE G5، و GIGABYTE G7، التي جاءت بالجيل العاشر من معالحات إنتل بسعر يبدأ من 1099 دولار لإصدار G5.

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