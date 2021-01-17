شاشات UltraGear تأتي بدقة 4K مع HDMI 2.1

دبي - يزن راشد - كشفت شركة إل جي النقاب عن ثلاث شاشات ألعاب جديدة من فئة UltraGear بعد تقديمها إدخالًا رئيسيًا جديدًا في سلسلة UltraFine في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتهدف إل جي من خلال هذه الشاشات إلى تعزيز مكانتها القوية في قطاع الشاشات المتميزة من خلال شاشات Ultra الجديدة.

وتم تصميم أحدث شاشات UltraGear و UltraWide و UltraFine للاعبين والفنانين الرقميين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا، حيث إنها توفر إنتاجية وتجارب ترفيهية فائقة، وهي مثالية للاستخدام المنزلي والمكتبي.

وتتميز شاشات الألعاب UltraGear الجديدة من إل جي (النماذج 27GP950 و 32GP850 و 34GP950G) بشاشات من نوع Nano IPS مع وقت استجابة 1 ميلي ثانية، مما يوفر أفضل تجارب الألعاب.

وتجعل جميع نماذج 2021 الثلاثة الألعاب من أي نوع أكثر متعة على الفور من خلال السرعة العالية وجودة الصورة التي تتميز بها العلامة التجارية ودقة الشاشة العالية ومجموعة الألوان الواسعة DCI-P3 بنسبة 98 بالمائة.

وتعمل شاشة UltraGear بقياس 27 إنشًا وبدقة 4K UHD (نموذج 27GP950) على تسهيل ممارسة الألعاب بشكل سريع وسلس مع معدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز، ويمكن زيادته إلى 160 هرتز.

كما أنها تدعم معدل التحديث المتغير HDMI 2.1 للحصول على صور سلسة، مما يمكن المستخدمين من الاستمتاع بالألعاب بدقة 4K بمعدل تحديث 120 هرتز عبر كل من الحواسيب والجيل الأحدث من منصات الألعاب.

وبالإضافة إلى أداء الألعاب المتميز من 27GP950، فإن معايرة أجهزة إل جي تسمح لشاشة Nano IPS بإعادة إنتاج ألوان دقيقة للغاية وحيوية بشكل لا يصدق.

وتعد شاشة 32GP850 من نوع Nano IPS بقياس 31.5 إنشًا وبدقة QHD بمثابة خليفة لشاشة العام الماضي 27GL850، حيث توفر ألعابًا من المستوى التالي مع لوحة كريستالية سائلة فائقة السرعة ومعدل تحديث 165 هرتز، قابل للزيادة حتى 180 هرتز.

وتتوافق هذه الشاشة مع Nvidia G-Sync، وتأخذ UltraGear اللاعبين إلى أعماق ألعابهم المفضلة، وتنتج صورًا غنية ونابضة بالحياة دون القلق من المشاكل.

وتقدم 34GP950G، الحائز على جائزة 2021 CES للابتكار، جودة سينمائية للألعاب بفضل الشاشة الواسعة للغاية من نوع Nano IPS بدقة QHD وبقياس 34 إنشًا ونسبة العرض إلى الارتفاع 21:9 مع معدل التحديث 144 هرتز القابل للزيادة حتى 180 هرتز.

وتتميز هذه الشاشة بتكنولوجيا Nvidia G-Sync Ultimate، وهي أعلى مستوى من أداء Nvidia G-Sync المعتمد رسميًا من شركة إنفيديا، وذلك من أجل توفير أفضل جودة للصورة مع تقليل المشاكل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن النموذجين 27GP950 و 34GP950G حاصلين على اعتماد VESA DisplayHDR 600، بينما تدعم الشاشة 32GP850 ميزة HDR10 للألعاب الديناميكية.

ويتميز كل نموذج بشاشة غير لامعة لتقليل الانعكاسات مع التصميم الدائري على الجهة الخلفية الذي يشكل جزءًا من مظهر LG UltraGear المميز والمستقبلي.