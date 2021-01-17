LG CineBeam .. جهاز عرض ليزري بدقة 4K من إل جي

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة إل جي عن جهاز العرض الليزي الأحدث ضمن تشكيلتها بدقة 4K المسمى LG CineBeam HU810P، والذي يبلغ سعره 3000 دولار، ويدعم معيار AirPlay 2 من آبل ويعمل بنظام التشغيل webOS 5.0.

ومن المفترض أن يكون الجهاز متاحًا في جميع أنحاء العالم في 18 يناير، ووفقًا لشركة إل جي، فإن LG CineBeam HU810P قادر على إنشاء شاشة بحجم 300 إنشًا من الزاوية إلى الزاوية، ويوفر سطوعًا يبلغ 2700 شمعة في المتر المربع الواحد.

ويدعم الجهاز معايير HDR10 و HLG HDR، ويمكنه تعديل صورته اعتمادًا على المحتوى الذي تشاهده أو الغرفة التي تشاهدها فيها.

ويستهدف جهاز العرض هذا سوق الترفيه المنزلي، وتذكر إل جي أنه يشمل وضع Iris الذي يقدم وضعي Bright Room Mode و Dark Room Mode، وتقول الشركة: إن جهاز العرض هذا يمكنه صنع مسرح منزلي مخصص.

ويكتشف وضعا Bright Room و Dark Room كمية الضوء المحيط في الغرفة ويضبطان الصورة وفقًا لذلك.

كما أن الجهاز قادر على ضبط معدل الإطارات إلى 24 هرتز للأفلام، وتم تصنيف مصدر ضوء الليزر الخاص به لمدة 20000 ساعة من الاستخدام.

وهناك برنامج Auto Calibration II، الذي تقول إل جي: إنه يعطي نتائج كانت ممكنة سابقًا فقط مع معايرة الصورة الاحترافية.

ومن الإمكانات المهمة لجهاز العرض هي إزاحة العدسة والتكبير، مما يسمح لك بمطابقة صورة جهاز العرض مع الشاشة دون تغيير مقياس الانحراف الرقمي.

ويدعم جهاز العرض هذا تقنية WiSA للحصول على الصوت المحيطي غير المضغوط بزمن الانتقال المنخفض والموثوق، كما أن لديه ميزات ذكية مدمجة بحيث يمكنه البث من تلقاء نفسه.

ويعني WebOS 5.0 أن جهاز العرض يدعم عددًا من خدمات البث محليًا، بما في ذلك Disney Plus و Netflix و Amazon Prime Video و YouTube و Hulu، وهناك أيضًا دعم Miracast للبث من الأجهزة المتوافقة.

وبخلاف ذلك، هناك ثلاثة منافذ HDMI إجمالاً، أحدها HDMI 2.1، ويدعم جهاز العرض eARC للحصول على الصوت العالي الجودة، ويمكنه بث الصوت باستخدام البلوتوث، كما أنه مزود بمساعد جوجل ومساعد أمازون.

وأصدرت شركة إل جي جهاز العرض الأول بدقة 4K في عام 2018، كما أصدرت نموذجًا قصير المدى يعمل حتى لو قمت بوضعه على بعد إنشات من سطح العرض.

وقال (جانغ إيك هوان) Jang Ik-hwan، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات في شركة إل جي للحلول التجارية للإلكترونيات: إن جهاز العرض الجديد يعمل بشكل جيد على قدم المساواة مع المشاهد الساطعة أو المظلمة، ويرفع جودة الصورة، ويعزز تجربة المشاهدة إلى مستوى جديد تمامًا، ولا يوجد حاليًا أي منتج آخر مشابه له في السوق اليوم، وهو دليل على كيفية استمرار إل جي في تقديم الابتكارات التي من شأنها تحسين الحياة.