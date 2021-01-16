تكنولوجيا: سرير ذكي من Cradlewise يدعم تهدئة الأطفال حديثي الولادة للعودة إلى النوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Cradlewise عن تقنيتها الجديدة في سرير ذكي للأطفال حديثي الولادة يهدف لتهدئة الأطفال للعودة للنوم من جديد عن طريق التعلم العميق لعادات وأنماط سلوك الأطفال عند النوم.

تتجه العديد من الشركات لتطوير منتجات جديدة تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي، ولقد قدمت Cradlewise تقنية لدعم الآباء في العناية بالأطفال حديثي الولادة.

ويرتكز تصميم مهد الأطفال حديثي الولادة الذكي على محرك لدعم إستمرار الأطفال في النوم لأطول فترة ممكنة، كما يتميز السرير بتصميم يجمع بين اللون الأبيض والتصميم الخشبي الفاتح، ويأتي بقوس في الجزء العلوي يتضمن الشاشة والكاميرة لمراقبة الطفل.

كما يدعم تصميم السرير الذكي خفض الإرتفاع ليتوافق مع عمر الطفل، ويدعم Cradlewise crib أيضاً تعقب أنماط سلوك الطفل في النوم، والتغيير الذي يطرأ على حواس الطفل عند بدء الإستيقاظ ليقدم الدعم الأمثل لتهدئة الطفل للعودة للنوم من جديد.

أيضاً يعمل السرير الذكي على ضبط نغمات مخصصة لتهدئة الطفل، كما تعمل الشاشة على دعم الوالدين في مراقبة الطفل بشكل أفضل، وإرسال الإشعارات والتنبيهات، كما يدعم مستشعر السرير الإستجابة السريعة لليد لإغلاق التنبيهات.

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