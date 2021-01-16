تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم هاتف iPhone القادم بمستشعر للبصمة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد ابل للجيل القادم من هواتف الأيفون الذي ينطلق هذا العام بمجموعة من التحسينات، وفي أحدث التقارير أشير إلى أن ابل تقدم الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون مع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

إستعرض تقرير Mark Gurman الذي نشر في Bloomberg مؤخراً التغييرات المتوقعة في تصميم الجيل القادم من هواتف الأيفون، والذي يشمل تغيير تقنية إستشعار البصمة.

كانت شركة ابل إحدى الشركات المطورة لتقنية البصمة أسفل الشاشة، إلا أن عملاق التكنولوجيا إتجهت للتركيز لاحقاً على تطوير تقنية التعرف على الوجه Face ID.

أيضاً مع تركيز ابل على تطوير تقنية Face ID في هواتف الأيفون، تحولت الشركة بشكل تام في الإصدارات السابقة عن تطوير تقنية إستشعار البصمة، إلا أن أحدث التقارير تؤكد على أن ابل تخطط من جديد لجلب تقنية مستشعر البصمة أسفل الشاشة في هواتف الأيفون 2021.

كما أوضح تقرير Bloomberg أن تقنية مستشعر البصمة أسفل الشاشة لن تستبدل Face ID الحالية، حيث تخطط ابل لدعم هواتف الأيفون باثنان من التقنيات للحماية والتسجيل في الهاتف.

من جانب أخر أشار Mark Gurman إلى أن ابل قد بدأت في إختبار الشاشات المرنة القابلة للطي التي تقدم خلال السنوات القادمة في أول إصدارات الشركة القابلة للطي من هواتف الأيفون.

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