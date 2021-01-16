تكنولوجيا: ابل تستعد لجلب تغييرات هامة في تصميم الجيل القادم من أجهزة iMac

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن ابل قد بدأت بالفعل العمل على تطوير الجيل القادم من أجهزة iMac الذي يأتي بتغييرات جذرية في التصميم.

أشار تقرير نشر في Bloomberg مؤخراً إلى أن ابل قد بدأت العمل على إعادة تصميم جهاز iMac الكل في واحد، حيث تستعد ابل لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة من أجهزة iMac الكل في واحد بتصميم يحاكي Pro Display XDR.

ومن المقرر أن تأتي أجهزة iMac الكل في واحد للعام 2021 دون الإطار الكبير الذي يحيط بالشاشة، كما تتخلص ابل من التصميم الكبير للإطار السفلي، وأيضاً التصميم المنحني في الجهة الخلفية.

أيضاً تنطلق الأجهزة الجديدة من أجهزة iMac الكل في واحد للعام 2021 بالجيل الثاني من معالجات ابل التي ترتكز على تصميم ARM، لذا تستبدل ابل معالجات إنتل في الإصدارات الجديدة.

كما أكد تقرير بلومبرغ على أن ابل تعمل على تطوير شاشة جديد بمستوى تسعير جيد لتكون بديل جيد لشاشة Pro Display XDR التي جاءت بسعر 5000 دولار مع حامل بسعر 1000 دولار، إلا أن شاشة ابل الجديدة لن تنطلق بتصميم ومميزات إحترافية على غرار Pro Display XDR.

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