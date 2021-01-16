تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط ابل لإلغاء Touch Bar في أجهزة MacBook Pro للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التقارير التي نشرت عبر المحلل Ming-Chi Kuo خطط ابل للجيل القادم من أجهزة MacBook Pro، حيث تستعد عملاق التكنولوجيا لإلغاء Touch Bar في تصميم الأجهزة، كما تدعم الأجهزة الجديدة بموصل MagSafe وتصميم جديد.

كشف المحلل Ming-Chi Kuo في تقريره السابق عن بعض التفاصيل حول الجيل القادم من أجهزة MacBook Pro، حيث تقدم ابل هذا العام جهاز MacBook Air للعام 2021، وMacBook Pro بحجم 13 إنش مع شاشة mini LED، وشريحة ابل M1.

وفي تقرير المحلل Ming-Chi Kuo الجديد أوضح أن ابل تخطط لإطلاق أجهزة MacBook Pro القادمة بتغيير كبير في التصميم، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بتصميم مربع في النصفي العلوي والسفلي، كما تدعم ابل الأجهزة الجديدة بموصل MagSafe للشحن الذي قدم في جهاز MacBook Air خلال 2017.

أيضاً تتجه ابل لإلغاء شريط Touch Bar بلوحات OLED من أجهزة MacBook Pro القادمة، على أن تتضمن الأجهزة الجديدة مفاتيح فعلية.

كما تدعم ابل أجهزة MacBook Pro للعام 2021 بشريحة ابل التي ترتكز على تصميم Arm، والتي تدعم ابل في إضافة التغييرات الجديدة في التصميم، مع نظام حراري بكفاءة أعلى في الإصدار المميز بحجم 16 إنش.

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