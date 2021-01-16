تكنولوجيا: لينوفو تدعم الجيل الجديد من أجهزة Legion المخصصة للألعاب بمعالجات Ryzen 5000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو مؤخراً عن الجيل الجديد من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب من سلسلة Legion، حيث تأتي الترقية هذا العام بسلسلة معالجات Ryzen 5000 مع سلسلة RTX 30 من كرت الشاشة الجديدة من NVIDIA.

تتضمن الإصدارات الجديدة من أجهزة Legion كلاً من أجهزة Legion 5 و Legion 5 Pro، إلى جانب أجهزة Legion 7 و Legion 7 Slim، حيث تقدم لينوفو التصميم الجديد في أجهزة Legion 5 Pro و Legion 7، كما تتميز هذه الإصدارات بحجم أطول في الشاشة 16 إنش ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.

وتؤكد لينوفو على أن التصميم الجديد يقدم لمستخدمي الأجهزة رؤية أوضح في الألعاب، مع آداء أفضل في تصفح الإنترنت وبعض المهام الأخرى، كما تدعم الأجهزة الجديدة معدل تحديث 165Hz.

من جانب أخر لا تدعم أجهزة Legion 5 و Legion 7 Slim أبعاد 16:10 في الشاشة، إلا أن الأجهزة تدعم معدل تحديث 165Hz عند دقة 1080 بيكسل، أيضاً يتميز إصدار Legion 7 Slim بأنحف وأخف تصميم في أجهزة Legion المخصصة للألعاب، كما يتضمن Legion 7 Slim نظام تبريد مميز.

أيضاً تدعم لينوفو جهاز Legion 5 Pro بكاميرة webcam في الجزء العلوي، ومن المقرر أن تتوفر أجهزة Legion 5 و 5 Pro في البداية على أن يتم الشجن في مارس بأسعار تبدأ من 770 دولار و1000 دولار.

كما ينطلق Legion Slim 7 في شهر مايو على أن يتم الإعلان عن السعر لاحقاً، أيضاً يأتي جهاز Legion 7 بسعر 1670 دولار وجهاز IdeaPad Gaming 3 بسعر 670 دولار في يونيو.

يذكر أن لينوفو كشفت أيضاً عن سماعة Legion H600 المخصصة للألعاب، والتي تتميز بإستجابة سريعة 35 مللي ثانية، كما تدعم الشحن اللاسلكي على أن يبدأ الشحن في أبريل.

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