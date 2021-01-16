وريث سامسونج ينتظر حكم المحكمة بحقه

دبي - يزن راشد - تستعد محكمة كورية جنوبية للحكم على وريث شركة سامسونج للإلكترونيات، (جاي واي لي) Jay Y. Lee، يوم الاثنين بتهمة الرشوة، وهو حكم من المرجح أن يكون له تداعيات على شركته وعلى جميع التكتلات العائلية في كوريا الجنوبية.

وأُدين لي برشوة أحد مساعدي الرئيسة السابقة (بارك كون هي) Park Geun-hye وسُجن لمدة خمس سنوات في عام 2017.

ونفى ارتكاب أي مخالفات، وتم تخفيف العقوبة ووقفها عند الاستئناف، وأُطلق سراحه بعد أن أمضى عامًا واحدًا.

وأعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة سيول العليا، التي ستبت فيها، ويطالب الادعاء بالسجن تسع سنوات ضمن الحكم الذي من المفترض صدوره يوم الاثنين.

ويقول خبراء قانونيون: إن من غير المرجح أن تبرئ المحكمة لي، لكنها قد تعلق عقوبته، مما يسمح له بالبقاء حراً.

ويشارك لي في محاكمة منفصلة بتهمة الاحتيال المحاسبي والتلاعب في الأسهم.

وبالنسبة للعديد من الكوريين الجنوبيين، لن يكون لي بصفته الشخصية موجودًا ضمن قفص الاتهام يوم الإثنين، بل نظام التكتلات العائلية بأكمله.

ويُنسب الفضل في بناء رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى نظام التكتلات العائلية، لكنه تعرض لانتقادات لاستخدامه للكثير من القوة مع وجود قصور في الحكم و الامتثال.

وتم انتخاب الرئيس (مون جاي إن) Moon Jae-in في عام 2017 بعد تعهده بتنظيف ممارسات التكتلات العائلية، لكنه شجع منذ ذلك الحين الشركات الكبرى على إيجاد فرص العمل، وخاصة بعد أن قوض فيروس كورونا النمو.

ويبدو أن المشاعر العامة قد تأرجحت لصالح التكتلات العائلية، ويود العديد من الكوريين الجنوبيين أن يروا وريث سامسونج يلعب دورًا حاسمًا في قيادة إمبراطورية سامسونج وهي تتعامل مع المنافسة العالمية المتزايدة والضغط من أجل الابتكار.

وقد يؤثر أي غياب في شركة سامسونج بشأن قدرتها على المنافسة في الصفقات الكبيرة ضمن المجالات التي تحاول التوسع فيها.

وتعهد لي بتغيير سامسونج وجعل الامتثال والمسؤولية الاجتماعية على رأس أولوياتها من خلال ضمان استمرار عمل لجنة الامتثال المستقلة التي تم إنشاؤها في العام الماضي.

وقال القضاة الذين سيحكمون يوم الاثنين: إنهم يأخذون مسألة الامتثال في الاعتبار عند اتخاذ القرار.

وأدين والد لي، (لي كون هي) Lee Kun-hee، الذي توفي في شهر أكتوبر، بالرشوة في عام 1996 والتهرب الضريبي في عام 2008، لكنه لم يقضِ أي وقت في السجن، وحصل على عفو رئاسي.

لكن مثل هذا العلاج لم يعد من المسلمات، حيث قضى زعيم ثالث أكبر تكتل، SK، أكثر من عامين في السجن بتهمة الاختلاس في الفترة بين 2013 و 2015.

وأشاد التماس وقع عليه 57440 عضوًا من الجمهور وتم تقديمه إلى المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بشركة سامسونج باعتبارها فخر كوريا الجنوبية، ودعا إلى أن يظل وريث سامسونج حرًا ويدير الشركة التي تدفع الكثير من الضرائب وتوفر العديد من الوظائف.