إدارة ترامب تضع شاومي ضمن القائمة السوداء

دبي - يزن راشد - قررت إدارة ترامب وضع عملاقة الإلكترونيات الصينية شاومي، الشركة المصنعة للهواتف رقم ثلاثة في العالم، ضمن القائمة السوداء.

وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية الآن بتصنيف شاومي على أنها شركة عسكرية شيوعية صينية، مما يعني أنها الآن عرضة لأمر ترامب التنفيذي الذي يحظر على الولايات المتحدة الاستثمار في مثل هذه الشركات.

وقد يجبر الأمر التنفيذي الشركات الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين الآخرين على تصفية الاستثمارات ضمن شاومي بحلول 11 نوفمبر 2021.

وأكدت شركة شاومي في بيان أنها تعمل وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة بالدول التي تدير أعمالها فيها.

ويدعي المتحدث أن شاومي ليست مملوكة أو خاضعة للرقابة أو تابعة للجيش الصيني، وليست شركة عسكرية صينية شيوعية محددة بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني NDAA.

وتقول شاومي: إنها تراجع الآن العواقب المحتملة لخطوة وزارة الدفاع الأمريكية قبل اتخاذ أي إجراء.

وفي حين أن إدارة بايدن قد تلغي الأمر التنفيذي قبل ذلك، فمن المثير للاهتمام رؤية شركات الإلكترونيات، مثل شاومي، ضمن القائمة السوداء.

وتعتبر معظم الشركات الأخرى المدرجة في القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية ذات توجه صناعي أكثر، وتتخصص في الطيران، والفضاء، وبناء السفن، والمواد الكيميائية، والاتصالات، والبناء، وغيرها من أشكال البنية التحتية.

كما أدرجت إدارة ترامب هواوي، الشركة المصنعة للهواتف رقم اثنان في العالم، في القائمة، لكن هواوي تصنع معدات اتصالات واسعة النطاق أيضًا.

وكان المشرعون الأمريكيون قلقين بشكل خاص من كون هواوي جزءًا من البنية التحتية الخلوية في البلاد.

يذكر أن هذه القائمة ليست هي نفسها قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، التي تمنع عادةً الشركات الأمريكية من تصدير التكنولوجيا إلى الشركات التي تم إدراجها في القائمة السوداء، مثل شركة صناعة الطائرات المسيرة DJI.

لكن بعض الشركات الصينية، مثل: هواوي و SMIC، مدرجة في كلتا القائمتين الآن.

وبالحديث عن وزارة التجارة، فإنها تمضي قدمًا لمحاولة منع ستة بلدان كاملة، تم تصنيفها الآن على أنها خصوم أجانب، من توفير معدات الاتصالات إلى الولايات المتحدة على الإطلاق، بما في ذلك الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا و حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا.