Chromebook CX9 من آسوس يوفر متانة من الدرجة العسكرية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة آسوس عن حاسبها المحمول الجديد من فئة كروم بوك المسمى Chromebook CX9 المصمم للمحترفين.

وبالنسبة إلى آسوس، فإن حاسب Chromebook CX9 يعمل بمعالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر، وهو معالج من غير العادي رؤيته ضمن جهاز كروم بوك، إذ لا يحتاج الطلاب وعملاء كروم بوك العاديين عادةً إلى أكثر من Core i3.

وتم تصميم ASUS Chromebook CX9 لتمكين المحترفين من استخدام أنظمة التشغيل السحابية والأدوات التعاونية مع توفير رسومات Intel Iris Xe.

وتوفر الشاشة المضادة للوهج بدقة FHD تجربة مستخدم محسنة للمساعدة في تحسين يوم العمل من أي مكان.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر شاشة NanoEdge بقياس 14 إنشًا دون إطار من الجوانب الأربعة تجربة مشاهدة غامرة قريبة من الحافة إلى الحافة لتحسين الإنتاجية.

ويبلغ سمك الحاسب 0.63 إنشًا (16 ملم) ويزن 1 كيلوجرام، وتقول آسوس: يفي الحاسب بمعايير الاختبار العسكرية الأمريكية لقوة التحمل MIL-STD 810H، ويتميز بهيكل متين وخفيف الوزن من سبائك المغنيسيوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم الحاسب الجديد معيار Wi-Fi 6 ويتضمن مكبرات صوت مزدوجة معتمدة من Harman Kardon.

وتقول شركة آسوس: إنه مزود بالعديد من المنافذ، بما في ذلك منفذي USB-C مع Thunderbolt 4 ومنفذ HDMI للإخراج ومنفذ USB Type-A وفتحة micro SD ومنفذ لسماعة الرأس وقفل أمان.

ويوفر الجهاز شريحة الأمان Titan C من جوجل المصممة خصيصًا لأجهزة كروم بوك من أجل تخزين المعلومات الحساسة، مثل: كلمات المرور ومفاتيح التشفير.

وعلاوة على ذلك، يتلقى Chromebook CX9 التحديثات البرمجية تلقائيًا كل ستة أسابيع لضمان حماية البيانات بأحدث وسائل الحماية.

ومع نظام التشغيل Chrome OS، يستمتع المستخدمون بأيام العمل المتواصلة وزيادة الإنتاجية مع تقليل نفقات تكنولوجيا المعلومات.

ويأتي ASUS Chromebook CX9 مزودًا بمستشعر بصمة الإصبع لتسجيل الدخول دون كلمة مرور وغطاء لكاميرا الويب من أجل المزيد من الحماية.

وقدمت آسوس أيضًا جهاز Chromebook Flip CX5 و Chromebook Flip C536، وهما جهازا كروم بوك موجهان للمستهلكين، ويضمان أيضًا معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر.