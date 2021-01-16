تكنولوجيا: قلم S Pen Pro الجديد يتوافق مع الإصدارات القديمة من أجهزة سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Galaxy S21، مع اثنان من stylus من بينهم إصدار S Pen Pro الذي يتميز بحجم أكبر ويدعم مهام أكثر، كما يتوافق في العمل مع الإصدارات السابقة من أجهزة سامسونج.

انطلق هاتف Galaxy S21 Ultra 5G هذا العام بميزة دعم قلم stylus للمرة الأولى، كما يدعم الهاتف إستخدام أحد إصدارات سامسونج القديمة من قلم S التي قدمت لهواتف Note السابقة.

أيضاً على عكس هواتف Note يدعم هاتف Galaxy S21 Ultra 5G دون التخزين داخل الهاتف، حيث تقدم سامسونج مجموعة من الحافظات تدعم تثبيت قلم S مع الهاتف.

ويأتي قلم S الجديد بأبعاد أكبر ليقدم تجربة أفضل في الإستخدام على مدار اليوم، إلا أن هذا الإصدار لن يتضمن بطارية منفصلة، لذا لا يدعم تقنية البلوتوث، بينما تتيح تقنية Wacom لهاتف Galaxy S21 Ultra 5G تحديد وقت النقر لتنشيط إختصارات محددة على الشاشة، أو تنفيذ بعض المهام عند إقتراب القلم من الشاشة.

من جانب أخر يأتي قلم S Pen Pro بحجم أكبر وميزة دعم مهام أكثر، كما يدعم تقنية البلوتوث، حيث يمكن إستخدام قلم stylus للتحكم في مصراع الكاميرة عن بعد، أو التحكم في تشغيل الموسيقى، ومن المقرر أن تكشف سامسونج لاحقاً عن موعد توفر القلم ومستوى التسعير.

وتقدم سامسونج قلم S Pen لهاتف Galaxy S21 Ultra 5G بقيمة 40 دولار أو 70 دولار مع حافظة لإرفاق القلم، أيضاً يتوافق قلم S Pen Pro في العمل مع إصدارات سامسونج القديمة التي تم تحديثها بواجهة One UI 3.1 والتي تشمل هواتف Galaxy Note10 و Note20 والأجهزة اللوحية Galaxy Tab S6 و S7.

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