تكنولوجيا: أجهزة Alienware M15 وAlienware M17 تنطلق بسلسلة كرت الشاشة RTX 30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Alienware الإصدارات الجديدة من الأجهزة المخصصة للألعاب Alienware M15 وAlienware M17 بترقية في كرت الشاشة حيث تضم الإصدارات الجديدة سلسلة RTX 30.

انطلقت مؤخراً أجهزة الألعاب الجديدة من Alienware بتحسينات في التكوينات الداخلية، حيث يضم Alienware M15 وAlienware M17 كرت شاشة جديد، مع تحسينات في آداء تقنية تتبع الأشعة، أيضاً يضم الجهازين سعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت، مع تحسينات في الذاكرة العشوائية التي تقدم الآن سرعة تصل إلى 2933MHz.

إتجهت Alienware في الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب لترقية التكوينات الداخلية، بينما لا تقدم الشركة تغيير في التصميم الخارجي، إلا أن أجهزة Alienware تعد أنحف أجهزة مخصصة للألعاب.

أيضاً تقدم الإصدارات الجديدة آداء إنسيابي بشكل خاص مع جهاز Alienware M17 الذي يدعم معدل تحديث 360Hz عند دقة عرض 1080 بيكسل، لذا سيقدم هذا الإصدار أفضل آداء مع ترقية كرت الشاشة RTX 30.

كما تأتي أجهزة Alienware M15 وAlienware M17 الجديدة بترقية في HDMI 2.1 الذي يتيح للمستخدمين تشغيل ألعاب بدقة 4K عند معدل تحديث 120Hz على أجهزة التلفاز الجديدة.

من جانب أخر تضم الأجهزة الجيل العاشر من سلسلة معالجات إنتل والتي تتضمن ثماني من الأنوية، ومن المتوقع أن تنطلق ترقية جديدة مع إطلاق الجيل 11 من سلسلة H من معالجات إنتل قريباً.

أيضاً قدمت Alienware الإصدار الخاص من جهاز الحاسب المكتبي Aurora Ryzen R10، حيث يضم هذا الإصدار معالج Ryzen 5000 الجديد بعدد 16 من الأنوية، كما ينطلق هذا الإصدار بتصميم عصري دائري يحاكي تصميم الخيال العلمي المميز لإصدارات Alienware الأخيرة.

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