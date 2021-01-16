تكنولوجيا: تفاصيل مستشعر سامسونج ISOCELL HM3 بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج مؤخراً هاتف Galaxy S21 Ultra 5G الذي ضم مستشعر ISOCELL HM3 الجديد بدقة 108 ميجا بيكسل، واليوم نستعرض تفاصيل وكفاءة هذا المستشعر، والترقية المقدمة في هذا الإصدار عن الإصدار السابق.

يأتي مستشعر ISOCELL HM3 الجديد من سامسونج بمجموعة من التحسينات عن مستشعر HM1 الذي قدم في هاتف S20 Ultra، و Note20 Ultra، وتشمل التحسينات ترقية جديدة في تقنية HDR، والتصوير في الإضاءة المنخفضة إلى جانب تحسينات في ميزة الضبط التلقائي.

ولقد قدمت سامسونج تقنية HDR الجديدة في المستشعر بعنوان “Smart ISO Pro”، حيث تعمل التقنية على دعم إلتقاط صور بمعدل ISO مرتفع و ISO منخفض في الوقت الفعلي، مما يدعم تفادي ظهور الظلال المتحركة التي شكلت مشكلة عند تصوير HDR.

أيضاً من المقرر أن يتم دمج اللقطات في تقنية “Smart ISO Pro” في لقطة واحدة 12 بت لكل قناة، لذا ستتضمن لقطات RAW معلومات لونية أكثر 64 مرة من صور 10 بت.

أيضاً يتميز مستشعر ISOCELL HM3 بحجم 1/1.33 بوحدات البيكسل في صفائح 12000 في 9000، كما يتيح نمط Nonapixel Bayer لتجميع 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 2.4 µm ودقة 12 ميجا بيكسل.

كما يتضمن مستشعر ISOCELL HM3 نمط لخفض الضوضاء في الصور، والذي يدعم حساسية الضوء بكفاءة أعلى بنسبة 50%، حيث تعمل خوارزمية remosaic على إخراج صورة بدقة 108 ميجا بيكسل في الإضاءة الجيدة.

أيضاً تعمل Super PD Plus على إستخدام عدسات صغيرة في عملية تحديد المشهد للتركيز التلقائي بكفاءة ودقة أعلى، من خلال قياس دقيق للعناصر بآداء أعلى بنسبة 50%، لذا يدعم المستشعر التركيز التلقائي وتتبع الأشياء حتى مع ظروف الإضاءة المنخفضة.

وفي تسجيل الفيديو يدعم مستشعر ISOCELL HM3 تسجيل الفيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية.

يذكر أن مستشعر ISOCELL HM3 يأتي في هاتف Galaxy S21 Ultra 5G بميزة تسجيل الفيديو بدقة 8K عند 24 إطار لكل ثانية فقط، بينما يدعم قلم S تحرير الفيديو بمعالجة أكثر دقة لكل إطار.

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