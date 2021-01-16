تكنولوجيا: إدارة ترامب تضم شركة شاومي في القائمة السوداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صنفت إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق ترامب شركة شاومي كأحد الشركات التي تشكل تهديد أمني على الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى إنتقال شاومي إلى القائمة السوداء.

وجهت إدارة ترامب إقتراحات لمستثمري شركة شاومي بالإنسحاب من الشركة بحلول نهاية هذا العام، بعد أن إنضمت شاومي إلى القائمة السوداء مؤخراً.

ولقد أشارت الإدارة الأمريكية إلى أن شركة شاومي هي واحدة من الشركات العسكرية الشيوعية لذا تعد من الشركات المصنفة في قائمة ترامب التي تتضمن الشركات الصينية التي أشير إلى أنها تمول الشيوعية.

ويأتي هذا التصنيف بعد إنتهاء الإدارة الأمريكية من تقييد شركة هواوي التي إحتلت قبل الحظر أعلى تصنيف في الشركات المصنعة للهاتف، ومن جديد تبدأ الإدارة الأمريكية مع شاومي التي تستحوذ على المركز الثالث بين الشركات المصنعة للهاتف في العالم.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن إداراة رئيس الولايات المتحدة الجديد “بايدن” قد تتجه لإلغاء هذا القرار، فعلى عكس هواوي التي تتولى تطوير البنية التحتية لشبكات الإتصالات، فإن شاومي لا تنتمي إلى شركات صناعية أخرى قد تشكل تهديد على الولايات المتحدة.

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