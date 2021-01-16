بعد الهجوم عليها.. ’’واتساب‘‘ تتراجع وتعلق تحديث البيانات المثير للجدل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا-وكالات

قررت شركة "واتساب" تعليق تحديث سياستها بشأن حفظ بيانات المستخدمين، والذي أثار جدلا واسعا ودفع العديد من المستخدمين للتخلي عن التطبيق، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأكدت "واتساب"، الجمعة، أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم على التطبيق بحلول 8 فبراير، وسيكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 مايو المقبل.

وقالت "واتساب" إن التحديث الأخير لا يوسع من قدرتها على تقديم البيانات لـ"فيسبوك" التي تمتلك التطبيق، مضيفة أنها لن تقدم المعلومات حول مكان وجود المستخدم أو اتصالاته لـ"فيسبوك".

وأضافت أن التحديث يتضمن "معلومات شفافة" حول كيفية جمع واستخدام التطبيق للبيانات الشخصية للمستخدمين.

وأثارت خطط "واتساب" لتحديث سياساتها في مجال الخصوصية قلقا لدى العديد من المستخدمين، حيث أشار التحديث إلى أن التطبيق سيتقاسم المعلومات مع منتجات أخرى لشركة "فيسبوك" بهدف "تحسين عمل الخدمات" التي تقدمها الشركة.

وتم إبلاغ المستخدمين بضرورة قبول السياسات الجديدة أو إزالة التطبيق بحلول 8 فبراير، وذلك باستثناء المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وتخلى عدد كبير من المستخدمين، خلال الأيام الماضية، عن واتساب، واستبدلوه بتطبيقي سيجنال وتليجرام.