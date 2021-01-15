الكشف عن “قطار مغناطيسي” يسير بسرعة تقارب سرعة طائرة نفاثة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 07:56 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت الصين عن نموذج أولي لقطار فائق السرعة يهدف إلى الوصول إلى سرعات تقارب 400 ميل في الساعة (أكثر من 600 كم في الساعة).

ووقع الكشف عن النموذج الأولي الجديد للقطار المغناطيسي المعلق، أو ما يعبر عنه بـMaglev، الفائق السرعة على مساحة صغيرة من مسار الاختبار في مدينة تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

ووقع إنشاؤه من قبل العلماء في جامعة جنوب غرب جياوتونغ، الذين يعتقدون أن القطار يمكن أن يسافر بسرعة بعض الطائرات النفاثة.

والهدف هو أن تكون المركبة قطارا مغناطيسيا من الجيل التالي سيكون أرخص وأسرع بكثير من خيارات القطار الحالية.

والقطار مصمم للسفر بسرعة 385 ميلا في الساعة (620 كم/الساعة). وهذا ما يعادل السفر بالقطار من لندن إلى باريس في 47 دقيقة.

ومع ذلك، لا يريد العلماء التوقف عند هذا الحد ويأملون في دفع السرعة إلى 497 ميلا في الساعة (800 كم/الساعة).

ويشار إلى أن قطارا مغناطيسيا معلقا مماثلا سيكون جاهزا للعمل في اليابان عام 2027.

ومع ذلك، يقال إن العلماء الصينيين يعتقدون أن تصميمهم أكثر كفاءة. ويعتمد قطار Maglev الجديد في الصين على تكنولوجيا الموصلات الفائقة التي يمكن أن تجعله أسرع وأخف من منافسيه.

وليس للقطار عجلات ولا سائق لأنه يستخدم مسارا مغناطيسيا خاصا لسحبه.

والقطارات الأخف وزنا تعني أن تكلفة بناء الخطوط والأنفاق والجسور الجديدة يجب أن تقل أيضا.

ويمكن للقطار أن يتحرك بسرعة كبيرة بواسطة قوة الرفع المغناطيسية التي تعتمدها تقنية Maglev فائقة التوصيل بدرجة الحرارة العالية، ما يعني أنه لا يحتاج إلى أي طاقة إضافية ليبقي نفسه في حالة تعليق.

وكل هذا قد يبدو مثيرا للإعجاب، لكن النموذج الأولي للقطار لم ينه رحلة كاملة بعد، ويجب إجراء الكثير من الضبط الدقيق قبل أن نراه يعمل بشكل صحيح، وذلك بحسب “ذي صن”.