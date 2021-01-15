دراسة علمية تحذر: كوكب الأرض بدون أكسجين خلال 30 عاماً

الشارقة - اميمة ياسر -

حذرت دراسة علمية حديثة، نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، من اختفاء الأسجين من كوكب الأرض خلال 30 عاماً من الآن.

وقالت الدراسة، التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، إنها استندت إلى بيانات تم جمعها على مدى 25 عامًا، محذرة من أن الغابات والنظم البيئية البرية ستتأثر بالاحترار العالمي، وستتحول خلال سنوات إلى مصادر لإنتاج الكربون بمعدل مبالغ فيه، وذلك بحلول عام 2050.

وأوضحت الدراسة أنه بعد تعرض النباتات لدرجة حرارة معينة فإن قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون تنخفض، وفي ظل زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، يمكن للنباتات أن تبدأ في إطلاق الكربون بمعدل أكبر في الغلاف الجوي، مضيفة أن ذروة الأمر ستصل في عام 2100.

ولفتت إلى أن فريق أمريكي، بقيادة كاثرين دافي من جامعة شمال أريزونا، اكتشف أن النظم البيئية التي تخزن معظم ثاني أكسيد الكربون، خاصة الغابات الاستوائية والشمالية، يمكن أن تفقد أكثر من 45 % من قدرتها على الامتصاص الكربوني بحلول منتصف القرن.

وحذر العلماء من أن عدم أخذ ذلك في الاعتبار يؤدي إلى المبالغة الجسيمة في الدور الذي قد تلعبه النباتات على الأرض في الحد من الاحتباس الحراري، خاصة أن نقطة التحول في درجة حرارة الغلاف الحيوي الأرضي لا تكمن في نهاية القرن أو بعده ، ولكن في غضون العشرين إلى الثلاثين عامًا القادمة.