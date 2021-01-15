سامسونج ترد على آبل من خلال Galaxy Buds Pro

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سامسونج عن سماعتها اللاسلكية الأحدث Galaxy Buds Pro التي تتميز بتصميم داخل الأذن مشابه لتصميم Galaxy Buds Plus، لكنها مستوحاة من الناحية الجمالية من Galaxy Buds Live.

وتباع السماعة بسعر 200 دولار، وتتميز بالشكل المعدني نفسه وحافظة الشحن المماثلة.

ووفقًا لشركة سامسونج، فإن التصميم المعدل يقلل من منطقة الاتصال بين أذنك والسماعات، مما يحسن الراحة ويقلل من أي شعور بالانسداد.

وتقول الشركة أيضًا: إن السماعات تقدم أفضل تجربة صوتية حتى الآن لأي من سماعات الأذن الخاصة بالشركة بفضل مكبر الصوت المصمم لإنتاج الترددات المنخفضة بقياس 11 مم ومكبر الصوت المصمم لإنتاج الترددات العالية بقياس 6.5 مم.

وتحسنت أيضًا ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وذلك بالنظر إلى أن سماعات الأذن تنشئ سدًا كاملاً حول أذنك.

وحسنت سامسونج أيضًا وضع الصوت المحيط، الذي يتيح لك الآن تضخيم الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 20 ديسيبل.

ويمكن لسماعات Galaxy Buds Pro اكتشاف وقت بدء التحدث، ويمكنها التبديل تلقائيًا إلى وضع الصوت المحيط مع خفض مستوى صوت الموسيقى عندما تفعل ذلك.

وأوضحت سامسونج أن Galaxy Buds Pro تقدم أفضل أداء للميكروفون حتى الآن من تشكيلة سماعات الأذن، إذ تتضمن ثلاث ميكروفونات مدمجة ووحدة التقاط الصوت لزيادة الوضوح عبر مكالمات الهاتف والفيديو.

وقالت الشركة في بيان: يتمتع أحد الميكروفونات الخارجية بتصنيف عالٍ لنسبة الإشارة إلى الضوضاء SNR، مما يلغي أيضًا ضوضاء الخلفية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد دمجت سامسونج تقنية Wind Shield الجديدة في Galaxy Buds Pro.

وفي حين أن الشكل الأقل بروزًا يقلل من منطقة التلامس مع الرياح، فإن الغرفة المصممة خصيصًا مع المرشحات المتداخلة تمنع تداخل الرياح.

ويبدو أن بعض ميزات Galaxy Buds Pro تنافس AirPods Pro من آبل، إذ يمكنك الاستمتاع بالصوت الواقعي والغامر عند مشاهدة مقاطع الفيديو عبر هاتف سامسونج أو جهاز لوحي باستخدام 360 Audio التي تتميز بتقنية Dolby Head Tracking، بحيث تمثل هذه الميزة ردًا على ميزة الصوت المكاني من شركة آبل

وتعمل Galaxy Buds Pro على توسيع تجربتك الصوتية من خلال الاتصال بأجهزة جالاكسي الأخرى، حيث تنتقل بين أجهزة سامسونج المحمولة تلقائيًا.

ويمكنك توقع ما يصل إلى خمس ساعات من التشغيل المستمر مع تمكين إلغاء الضوضاء ANC (ثماني ساعات في حالة إيقاف التشغيل)، و 13 ساعة إضافية من وقت الاستماع عبر حافظة الشحن (20 ساعة مع إلغاء ANC).

وتم تصنيف Galaxy Buds Pro على أنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX7، وتأتي السماعات بثلاثة ألوان هي الأسود والفضي والبنفسجي لتتناسب مع تشكيلة Galaxy S21 الجديدة.