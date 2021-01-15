دل تحدث نماذج Alienware m15 و Alienware m17

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة دل عن تحديث لحواسيب Alienware m15 R4 و Alienware m17 R4 مع وحدات معالجة الرسومات من سلسلة GeForce RTX 30، حسبما أعلنت الشركة في معرض CES 2021.

ولم توضح دل بالضبط أي وحدة معالجة رسومات GeForce RTX 30 ستكون موجودة في هذه الحواسيب المحمولة.

وقد شاركت الإعلان بعد أن عرضت إنفيديا وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3060 الجديدة وأعلنت عن الحواسيب المحمولة للألعاب المتضمنة سلسلة GeForce RTX 30.

ومع ذلك، لا يزال النموذجان الجديدان من Alienware m15 و Alienware m17 يعملان بمعالجات إنتل من الجيل العاشر وليس معالجات Tiger Lake من الجيل الحادي عشر.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت دل أيضًا عن حاسبها المكتبي الجديد Alienware Aurora Ryzen Edition R10.

وأوضحت دل نيتها تحديث Alienware m15 R4 و Alienware m17 R4 بأحدث وحدات معالجة الرسومات من سلسلة GeForce RTX 30، دون تحديد وحدات معالجة الرسومات التي تشق طريقها إلى الأجهزة المحمولة.

ويبدأ نموذجا Alienware m15 R4 و Alienware m17 R4 من سعر 2150 دولار، وهما متاحان للشراء بدءًا من 26 يناير.

ويتوفر الحاسب المكتبي Alienware Aurora Ryzen Edition R10 الآن في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 1080 دولار، ولا توجد معلومات عن التوافر الدولي حتى الآن.

ويتميز النموذجان Alienware m15 R4 و Alienware m17 R4 بشاشة بقياس 15.6 إنشًا و 17.3 إنشًا على التوالي.

ويمكن تجهيزها بشاشات بدقة Full HD بمعدل تحديث 360 هرتز أو شاشات بدقة UHD بمعدل تحديث 60 هرتز.

ويتميز الحاسبان بمعالج Core i7-10870H من الجيل العاشر أو Core i9-10980HK مع ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومع ما يصل إلى 4 تيرابايت من مساحة التخزين.

ويحتوي كلا النموذجين على بطاريات بقوة 86 واط في الساعة، وتشمل خيارات الاتصال Thunderbolt 3 ومنفذ USB Type-A 3.2 من الجيل الأول مع تقنية PowerShare ومنفذين USB Type-A 3.2 من الجيل الأول ومنفذ Alienware Graphics Amplifier و Mini DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ Ethernet وفتحة microSD.

ويستخدم نموذجي Alienware m15 R4 و Alienware M17 R4 غرفة البخار للتبريد كجزء من تصميمات التبريد التقنية من Alienware Cryo-Tech لجيل R4 من أجهزة الحاسب المحمولة.

ويأتي الحاسبان مع لوحات اللمس الزجاجية المتعددة اللمس مع التمرير المدمج، ويتم التعامل مع الصوت من خلال تصميم مكبر صوت استريو ثنائي الاتجاه يتضمن تقنية Smart Amp Woofer المنفصلة.

ويعمل الحاسب المكتبي Alienware Aurora Ryzen Edition R10 بمعالجات AMD Ryzen 9 5950X مع 16 نواة وخيارات وحدات معالجة الرسومات AMD Radeon RX 6800 XT أو وحدات معالجة الرسومات من سلسلة GeForce RTX 30.

ويأتي الحاسب مع ما يصل إلى 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 4 تيرابايت من مساحة التخزين.

ويحتوي النموذج Alienware Aurora Ryzen Edition R10 على تصميم مبتكر لتدفق الهواء وتقنية غرفة البخار التي تبدد الحرارة وتمنح اللاعبين دفعة إضافية.