تكنولوجيا: Acer تقدم الجيل الجديد من أجهزة الحاسب بسلسلة RTX 30 من كرت الشاشة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق إصدارات Acer من أجهزة الحاسب بترقية في كرت الشاشة ورقاقات المعالج، حيث تقدم Acer الأجهزة بسلسلة RTX 30 من كرت الشاشة مع الجيل 11 من معالجات إنتل.

تدعم Acer الجيل الجديد من أجهزة الحاسب المحمول برقاقات Tiger Lake H35 الجديدة من إنتل، مع سلسلة RTX 30 من NVIDIA.

بدأت شركة Acer في تحديث إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب المحمول بسلسلة RTX 30 من كرت الشاشة مع الجيل 11 من معالجات إنتل.

وتشمل التحديثات الجديدة Predator Helios 300 الذي يحصل على كرت الشاشة RTX 3080، بينما يأتي إصدار الشركة المتوسط Nitro 5 برقاقة H35 الجديدة في بعض الأسواق، كما تقدم الشركة جهاز Predator Triton 300 SE الجديد باللون الفضي.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة Core i7-11370H مع كرب الشاشة RTX 3060، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في SSD، أيضاً يضم الجهاز الجيل الخامس من تقنية تبريد Acer المعدل لخفض درجة الحرارة.

أيضاً ينطلق الجهاز بحجم شاشة 14 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما يصل عمر البطارية إلى 10 ساعات، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الجهاز في بداية شهر مارس بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات.

المصدر

اعلان





