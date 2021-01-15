تكنولوجيا: Razer تدعم أجهزة Blade 15 و Pro17 بسلسلة RTX 30 من كرت الشاشة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف معرض CES هذا العام عن التحديثات الجديدة في أجهزة الحاسب المقدمة من Razer، حيث أطلقت أجهزة Blade 15 و Pro17 بسلسلة RTX 30 من كرت الشاشة.

تشمل الترقية الجديدة لأجهزة Razer هذا العام تحسينات في معدل تحديث الشاشة المميزة بجودة عرض Quad HD أو بدقة 1440 بيكسل، حيث تدعم الترقية الجديدة المستخدمين في الألعاب، إلا أن أجهزة Razer الجديدة تنطلق بالجيل العاشر من سلسلة معالجات H، بثماني من الأنوية مع رقاقة i7-10875H في أعلى إصدار.

كما تضم الإصدارات الجديدة من أجهزة Blade 15 و Pro17 مع سلسلة كرت الشاشة RTX 30، حيث يأتي الإصدار الرئيسي من جهاز Blade 15 بكرت شاشة RTX 3060 أو RTX 3070، بينما يأتي الإصدار الأعلى بحجم 15 إنش وBlade Pro 17 بكرت شاشة RTX 3080.

من جانب أخر تقدم Razer النموذج الرئيسي من جهاز Blade 15 بدقة عرض 1080 بيكسل ومعدل تحديث 144Hz بإستجابة 8 مللي ثانية، بينما تأتي الترقية الأعلى بشاشة مميزة بجودة عرض Quad HD بلس، ومعدل تحديث 165Hz، مع إستجابة 3 مللي ثانية.

وينطلق Blade 15 Advanced بدقة عرض 1080 بيكسل ومعدل تحديث 360Hz، وإستجابة سريعة 2 مللي ثانية، مع شاشة 4K OLED بمعدل تحديث 60Hz، وإستجابة سريعة 1 مللي ثانية، وشاشة بجودة Quad HD بمعدل تحديث 240Hz، كما تتوافق الشاشات الجديدة مع تقنية NVIDIA G-SYNC فقط.

كما يتميز Blade Pro 17 بدقة 1080 بيكسل في النموذج الرئيسي بمعدل تحديث 360Hz في شاشة بحجم 17.3 إنش، أو شاشة بدقة Quad HD بمعدل تحديث 165Hz، بينما تأتي الشاشة المميزة بدقة 4K بمعدل تحديث 120Hz.

يذكر أن أجهزة Blade 15 و Pro17 تنطلق دون تغييرات في التصميم الخارجي عن إصدارات العام الماضي، بينما تضم الأجهزة مجموعة متنوعة من المنافذ تشمل منفذ USB-A، ومنفذ USB-C 3.2، وThunderbolt، ومدخل HDMI 2.1، وGigabit Ethernet.

ويبدأ جهاز Razer Blade 15 من سعر 1700 دولار، بينما يبدأ سعر Blade Pro 17 من 2300 دولار، على أن تتوفر الأجهزة الجديدة في الأسواق في 26 من يناير.

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