تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أجهزة التعقب Galaxy Smart Tag وSmart Tag Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج خلال الحدث الذي أقيم اليوم أجهزة التعقب الذكية الجديدة Galaxy Smart Tag وSmart Tag Plus بسعر يبدأ من 30 دولار.

تقدم سامسونج جهاز التعقب Smart Tag بتقنية البلوتوث 5.0 LE، بينما يأتي جهاز Smart Tag Plus بتقنية UWB على أن تنطلق للأسواق لاحقاً هذا العام.

يدعم جهازي Galaxy Smart Tag وSmart Tag Plus تعقب الأشياء المفقودة عند إرفاق أجهزة التعقب بالأشياء، حيث يمكن إرفاق أجهزة التعقب بالمفاتيح، أو محفظة النقود، حقيبة الظهر، أو الطوق الخاص بالحيوان الأليف.

وتقترن أجهزة التعقب بتطبيق سامسونج SmartThings، حيث يكشف التطبيق عن موقع الأشياء الأخير، ومن ثم يعمل على تنشيط صوت لتوجيه المستخدم لموقع الأشياء المفقودة، حيث يمكن تتبع الأشياء المفقودة على مسافة 120 متر، كما تدعم الأجهزة معايير IP53 في مقاومة الماء.

كما تدعم أجهزة التعقب Galaxy Smart Tag وSmart Tag Plus العمل الآن حصرياً مع هواتف Galaxy، وأجهزة سامسونج اللوحية، وأيضاً الساعات الذكية.

وينطلق جهاز التعقب Galaxy Smart Tag بسعر 30 دولار، بينما يأتي جهاز Smart Tag Plus بسعر 40 دولار تقريباً على أن تبدأ المبيعات في 29 من يناير.

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