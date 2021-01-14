بالفيديو: رسميا … سامسونغ تعلن عن تشكيلة غالاكسي S21

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 09:20 مساءً - بسعر 800 دولار و 1000 دولار، أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة خلال حدث Unpacked، وهناك نموذجان رئيسيان هما Galaxy S21 و S21 Plus.

كما أعلنت الشركة عن النسخة الأكبر المسماة Galaxy S21 Ultra، التي تأتي بسعر 1120 دولار.

وعملت سامسونج على زيادة تعتيم الخط الفاصل بين Galaxy S و Galaxy Note من خلال جعل قلمها الإلكتروني S Pen متوافقًا مع نموذج S21 Ultra.

وتختلف التجربة إلى حد ما، لكن يمكن للمستخدمين استخدام القلم للكتابة والرسم عبر الهاتف.

ويتم بيع القلم بشكل منفصل ولا يوجد مكان لوضعه داخل الهاتف، لكن سامسونج تقدم حافظة تحمله.

وتتمتع الأجهزة أيضًا بإمكانيات النطاق العريض للغاية، التي توفر عددًا من الإمكانات، بما في ذلك القدرة على فتح أبواب السيارة ورسائل الواقع المعزز للعثور على العناصر المفقودة.

ويتمثل التغيير الأكبر بصريًا هو وحدة الكاميرا التي تم تبسيطها من خلال Contour Cut، كما أسقط الجهاز الذاكرة القابلة للتوسيع.

وأزالت الشركة أيضًا محول الشحن وسماعات الرأس من الصندوق، وهي خطوة سبقتها إليها شركة آبل عندما أزالت الملحقات بسبب ما قالت: إنه مخاوف بيئية.

ومن ناحية العتاد، فإن إعدادات الكاميرا الثلاثية متشابه في S21 و S21 Plus، حيث تحصل على عدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل مع space zoom بقدرة 30X.

بينما يتميز نموذج Ultra بكاميرا خلفية رباعية بعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 108 ميجابكسل ونظام العدسة المزدوجة المقربة مع تقريب بصري بقدرة 3x و 10x.

وتمثل هذه المرة الأولى التي تقدم فيها سامسونج نظامًا مزدوجًا للتقريب، كما يتميز نموذج Ultra أيضًا بميزة التصوير المحسن في الإضاءة المنخفضة بفضل مستشعر Bright Night.

وتتضمن تحديثات برامج التصوير القدرة على سحب الصور الثابتة من التصوير بدقة 8K وتحسين ثبات الصورة وأوضاع جديدة، مثل Vlogger view، الذي يصور من الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد.

ويبلغ قياس الشاشات 6.1 و 6.7 و 6.8 إنشات، وتتميز جميعها بمعدل تحديث 120 هرتز يتكيف حسب الاستخدام.

وتحصل الهواتف أيضًا على Eye Comfort Shield الجديد، الذي يقلل من الضوء الأزرق مع مرور اليوم.

وزودت الشركة جميع الهواتف الثلاثة في الولايات المتحدة بمعالج Snapdragon 888.

ويبدأ كل من Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين، بينما يبدأ Galaxy S21 Ultra من 12 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع بطاريات بسعة 4000 و 4800 و 5000 ميلي أمبير على التوالي.