تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن هاتفها المتوسط Galaxy A32 5G بمعالج Dimensity 720

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً عن إصدار جديد من هواتف 5G المتوسطة Galaxy A32 5G، الذي ينطلق بشاشة Infinity-V، وكاميرة رباعية، مع رقاقة معالج Dimensity 720.

يتميز هاتف Galaxy A32 5G بشاشة Infinity-V LCD بحجم 6.5 إنش بجودة عرض HD بلس، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.

كما يضم هاتف Galaxy A32 5G رقاقة معالج Dimensity 720، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة micro SD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy A32 5G إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

وتتميز الكاميرة الخلفية في الهاتف بتصميم جديد، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W.

مواصفات هاتف Galaxy A32 5G

شاشة Infinity-V TFT بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس

رقاقة معالج Dimensity 720 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، وكرت شاشة Mali-G57 MC3

نظام تشغيل Android 10

اثنان من شرائح SIM

مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وفلاش LED، مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل

كاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي

مدخل 3.5مم للسماعات

قياسات الهاتف 76.1 في 164.2 في 9.1مم، ووزن 205 جرام

بطارية بقدرة 5000 mAh، شاحن 15W بتقنية الشحن السريع.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy A32 5G بألوان الأسود والأبيض، والأزرق إلى جانب اللون البنفسجي، بسعر يبدأ من 338 دولار.

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