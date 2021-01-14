تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتفي Galaxy S21 Plus 5G و Galaxy S21 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً عن هاتفي Galaxy S21 Plus 5G و Galaxy S21 5G بشاشة Dynamic AMOLED، ومعدل تحديث تكيفي 120Hz، على أن يتوفر الهاتفين للحجز المسبق اليوم ويبدأ الشحن في 29 من يناير.

يتميز هاتف Galaxy S21 5G بحجم شاشة 6.2 إنش، بينما يأتي هاتف Galaxy S21 Plus 5G بحجم شاشة 6.7 إنش، في شاشة Dynamic AMOLED 2X.

كما ينطلق هاتفي Galaxy S21 Plus 5G و Galaxy S21 5G برقاقة معالج Snapdragon 888، أو Exynos 2100، حيث تتميز الرقاقتين بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما يدعم الهاتفين الجيل الجديد من تقنية إستشعار البصمة بالموجات فوق الصوتية، ويدعم الهاتفين نظام تشغيل Android 11، وواجهة OneUI 3.1.

أيضاً يأتي هاتفي Galaxy S21 Plus 5G و Galaxy S21 5G بخدمات Bixby، وSamsung Health، وخدمة الدفع Samsung Pay، كما يتميز الهاتفين بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع OIS، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر Telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Galaxy S21 Plus بمستشعر إضافي لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتفين تسجيل فيديو بدقة 8k.

أيضاً يتميز هاتف Galaxy S21 Plus 5G بتصميم زجاجي، بينما يأتي هاتف Galaxy S21 بتصميم من البلاستيك في الجهة الخلفية، ويدعم الهاتفين معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما يأتي الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 4000 mAh، ويأتي هاتف Plus بقدرة بطارية 4800 mAh مع قدرة شحن 25W بتقنية الشحن السريع.

أسعار هاتفي Galaxy S21 5G و Galaxy S21 Plus 5G

هاتف Galaxy S21 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 800 دولار

هاتف Galaxy S21 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 850 دولار

هاتف Galaxy S21 Plus 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1000 دولار تقريباً

هاتف Galaxy S21 Plus 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1050 دولار.

المصدر

اعلان





