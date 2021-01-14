تكنولوجيا: Vuzix ستطلق نظارة ذكية تعمل بتقنية microLED هذا الصيف #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد عادت شركة Vuzix المتخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء والواقع المعزز من جديد مع نظارة ذكية متطورة والتي تم تقديمها في مؤتمر CES 2021. ويتم تشغيل هذه النظارة بتقنية microLED، وذلك بفضل شراكة الشركة مع شركة Jade Bird Display الصينية.

تقوم تقنية MicroLED بتشغيل وحدات البكسل وإيقافها بشكل فردي بدلاً من تشغيل الكثير من الأضواء طوال الوقت، وهذا ما ستفعله النظارات الجديدة، إذ ستتمكن من عرض صورة مجسمة أحادية اللون تقريبًا بنفس حجم ممحاة القلم الرصاص، وفقًا لوصف Vuzix.

وقالت Vuzix أيضًا أنها سوف تدعم اتصال Wi-Fi و LTE بالإضافة إلى مكبرات صوت استريو وميكروفونات لعزل الضوضاء. سيكون هناك أيضًا عناصر تحكم تعمل باللمس قائمة على الإيماءات مدعومة من Android و iOS، ويفترض أنها للتحكم في تطبيقات الأجهزة المحمولة المصاحبة.

لم يتم الكشف عن اسم النظارات بعد أو حتى سعرها، ولكن الشركة صرحت بأنها تهدف لإطلاقها بحلول موسم الصيف، وفقًا لتقارير TechCrunch.

المصدر

اعلان





