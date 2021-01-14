تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy S21 Ultra 5G بقلم S وسعر 1200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن هاتف Galaxy S21 Ultra 5G الذي يأتي بشاشة Dynamic AMOLED، مع معدل تحديث 120Hz تكيفي، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعر يبدأ من 1200 دولار.

هاتف Galaxy S21 Ultra 5G

يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة مميزة بحجم 6.8 إنش ودقة عرض 1440 بلس، ومعدل تحديث 120Hz مع معدل تحديث تكيفي، مع سطوع 1500 nit، ويدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية بكل كاميرات الهاتف.

كما يأتي الهاتف بآداء مميز في التكبير من مرة إلى 3 مرات بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، مع تكبير 3 مرات بعدسات telephoto، وتكبير رقمي من 10 إلى 100 مرة بعدسات periscope، ويتميز مستشعر 108 ميجا بيكسل بميزة دمج 9 بيكسل في نقطة واحدة، ودعم 12-bit RAW.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة اثنان من مستشعرات tele، ومستشعر بزوايا عرض واسعة، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 40 ميجا بيكسل.

أيضاً يتوفر هاتف Galaxy S21 Ultra بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، ويتميز هاتف S21 Ultra بدعم شحن نسبة 50% خلال 30 دقيقة، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي الهاتف بقلم S للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S.

كما يدعم هاتف Galaxy S21 Ultra تقنية Wi-Fi 6E، ويدعم UWB لمشاركة الملفات، كما يتوفر الهاتف للطلب المسبق مع سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية في عرض مجاني.

المصدر

اعلان





