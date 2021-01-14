تقنيات جديدة لمساعدة السائقين من باناسونيك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - أعلنت شركة باناسونيك عن تقنيات “رائعة” لمساعدة السائقين في جعل المركبات المستقلة في المستقبل أكثر قدرة وراحة. وذلك خلال مشاركتها في معرض (CES 2021).

وتتضمن هذه التقنيات كاميرات السحب اللاسلكية ونظام الصوت المحيطي Dolby Atmos وشاشة الواقع المعزز HUD.

وكشفت الشركة عن الكاميرا اللاسلكية الأولى لها، التي تلتقط فيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارا في الثانية، وتتصل عبر الشبكة اللاسلكية للمركبة مباشرة بشاشة نظام المعلومات والترفيه، وهي مصممة للالتصاق بالمقطورة التي تسحبها لتوفير رؤية خالية من العوائق لظروف حركة المرور حول السيارة.

وتعمل باناسونيك عن كثب مع غوجل لتطوير نظام التشغيل Android Automotive، المخصص الذي ظهر في Polestar 2 و Volvo XC40 Recharge.

وعرضت الشركة النظام الصوتي، الذي نشأ من شراكة بين Panasonic Automotive و Klipsch و Dolby Atmos Music، وهو نظام صوت Dolby Atmos لسيارتك.

وتغطي شاشة الواقع المعزز HUD من باناسونيك جزءا كبيرا من الطريق، مع محتوى المجموعة التقليدي، مثل: السرعة والوقود في المجال القريب، بالإضافة إلى التراكبات الثلاثية الأبعاد في المجال البعيد؛ ما يُظهر الملاحة وغيرها من خرائط بيانات السائق المهمة مكانيا للطريق أمامك.

ووضع نظام باناسونيك في فيديو توضيحي خطوط ملاحة زرقاء، تشير إلى الاتجاه الذي يجب أن يسلكه السائق على الطريق الفعلي، ويشير الرمز الأصفر إلى وجود راكب دراجة على جانب الطريق، وتحذر الإشارات الوامضة من اقتراب السيارات أكثر من اللازم.

وتعرض شاشات HUD العادية المعلومات، مثل: إرشادات السرعة والملاحة، عبر الزجاج الأمامي للسيارة أو الشاشة البلاستيكية الشفافة حتى لا يضطر السائق إلى إلقاء نظرة على المقاييس أو على الشاشة في السيارة.

وتظهر الأرقام والرموز عادة كما لو كانت تطفو في مكان ما فوق غطاء السيارة مباشرة، واكتشفت بعض الشركات كيفية جعلها توضع فوق أشياء حقيقية – بما في ذلك السيارات الأخرى والمشاة – في العالم الحقيقي، ما يخلق نوعا من تجربة الواقع المعزز للسائق.

وتستخدم شاشة الواقع المعزز HUD من باناسونيك تقنية تتبع العين لمتابعة أعين السائق عن كثب، ويساعد نظام التحكم في الاهتزاز على تعويض الصدمات والاهتزازات الأخرى، ويحافظ على ثبات الصور في الزجاج الأمامي من وجهة نظر السائق.

ويقوم رادار التصوير بمسح الطريق أمامك عبر ثلاث حارات مرورية على الأقل وإذا كان السائق يستخدم نظام الملاحة، فسوف تعرض شاشة HUD خطا على الطريق للإشارة إلى المسار الصحيح.

ويمكن للنظام -أيضا- تمييز خطوط الممرات الباهتة التي يصعب رؤيتها، وإذا اقتربت السيارة كثيرا من السيارة التي أمامك، فقد يومض رمز تحذيري في الجزء الخلفي من السيارة الأخرى لتحذير السائق لإتاحة مساحة أكبر.

وأعلنت الشركة -أيضا- عن نوعين مختلفين من أنظمة الشحن اللاسلكي داخل السيارة، اللفائف المتحركة واللفائف الثابتة، حيث يمكن أن يوفر النوعان شحنا بقدرة 15 واط، أي ما يعادل تقريبا ما يمكن أن توفره أجهزة الشحن التقليدية، ويستخدم كلا النوعين معيار الشحن Qi 1.3.