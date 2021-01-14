تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن سماعة Galaxy Buds Pro بميزة إلغاء الضوضاء الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري في الحدث الذي عقد اليوم عن سماعة الشركة اللاسلكية Galaxy Buds Pro التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة الذكية، على أن يبدأ الحجز المسبق غداً بسعر 229 يورو.

كشفت سامسونج النقاب عن سماعة Galaxy Buds Pro التي تنطلق بتصميم أفضل وتجربة صوتية مميزة، حيث تتضمن مكبر بحجم 11مم لدعم عمق الصوتيات، وأخر بحجم 6.5 مم لدعم صوتيات ثلاثية الأبعاد نقية وواضحة.

أيضاً تدعم سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية تحسينات خاصة في الصوتيات مع المكالمات، مع وحدة VPU مخصصة تعمل على إلتقاط الصوتيات بشكل سريع، مع ثلاثة من الميكروفونات تعمل على فصل صوت المستخدم عن الأصوات الخلفية، كما يدعم أحد الميكروفونات ميزة الصوت التكيفي مع البيئة المحيطة بالمستخدم.

كما تأتي السماعات اللاسلكية بتقنية سامسونج الجديدة “Wind Shield”، التي ستعمل على عزل صوت الرياح عند ركوب الدراجات أو في المواقع المفتوحة.

كما تؤكد سامسونج على كفاءة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة في سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية، التي تأتي بتقنية ذكية لدعم المستخدم بدقة أعلى في إلغاء الضوضاء بنسبة 99%، كما تأتي التقنية التكيفية لتتوافق مع البيئة المحيطة، وتعمل على تضخيم الصوتيات المحيطة بنسبة 20 ديسيبل عند بدء محادثات المستخدم.

أيضاً تأتي سماعة Galaxy Buds Pro بميزة التبديل السريع بين اثنان من الأجهزة أو الهواتف الذكية، حيث تدعم السماعة إتصال هاتف وجهاز لوحي في نفس الوقت، ويمكن متابعة محتوى الفيديو على الجهاز اللوحي ومن ثم الإنتقال لتلقي المكالمات على الهاتف دون إيقاف محتوى الفيديو.

كما تضم سماعة Galaxy Buds Pro ميزة صوتيات 360 التي ترتكز على تقنية Dolby لتتبع حركة الرأس، وهي تقنية تحاكي ما قدمت ابل في Spatial Audio، أيضاً يحظى المستخدمين بنمط خاص للألعاب والذي يتميز بإستجابة سريعة في الألعاب.

وتحتوي كل جهة من السماعة على بطارية بقدرة 61mAh لعمر شحن يصل إلى 5 ساعات مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، أو 8 ساعات دون الميزة، بينما تضم حافظة الشحن بطارية بقدرة 472 mAh لدعم عمر شحن يصل إلى 18 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو 28 ساعة دون الميزة.

وتنطلق سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية بألوان البنفسجي، والأسود، والفضي، ويبدأ الحجز المسبق غداً بسعر 229 يورو، بينما يبدأ الشحن في 29 من يناير.

المصدر

اعلان





