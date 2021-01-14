تكنولوجيا: شركة Turtle Beach تستحوذ على شركة Neat Microphones

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استحوذت شركة Turtle Beach المتخصصة في سماعات الألعاب على شركة Neat Microphones، صانعة الميكروفونات.

ومن الجدير بالذكر أن Neat Microphones كانوا المؤسسين الأصليين للعلامة التجارية الشهيرة Blue Microphones، المملوكة الآن لشركة Logitech. ورفضت Turtle Beach المشاركة في الشروط المالية للاستحواذ.

وفي بيان صحفي مشترك مع موقع The Verge، قال الرئيس التنفيذي لشركة Turtle Beach أن تكنولوجية Neat ستعمل على تعزيز منتجات Turtle Beach و Roccat في المستقبل. كما أن الصفقة تمثل أيضًا توسع Turtle Beach في المجالات البعيدة عن الألعاب من خلال تشكيلة Neat الواسعة من المنتجات الصوتية للمستهلكين.

تتمتع ميكروفونات Neat عادةً بشكل هندسي أنيق، ولكنها عادةً ما تكون ميسورة التكلفة إلى حد ما.

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