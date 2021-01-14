تكنولوجيا: ASUS تطلق جيل جديد من أجهزة الحاسب المميزة بالشاشة المزدوجة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ASUS خلال فعاليات CES عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المميزة بالشاشة المزدوجة.

قدمت Asus تحديث جديد هذا العام لأجهزة ZenBook Duo 14 وPro Duo 15 التي تنطلق هذا العام بشاشة OLED، كما تقدم الجيل الثاني من الأجهزة المميزة بالشاشة المزدوجة بتصميم أكثر كفاءة في دعم الإنتاجية وتعدد المهام.

يتميز جهاز ZenBook Pro Duo بشاشة OLED، ويأتي الجهاز في أعلى نموذج برقاقة معالج Core i9، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين في PCIe 3.0 x4 SSD تصل إلى 1 تيرابايت، كما يضم الجهاز كرت شاشة RTX 3070.

كما يضم ZenBook Pro Duo شاشة 4K OLED بحجم 15.6 إنش بخاصية اللمس، لذا ستقدم دعم جيد للاعبين والمحترفين أيضاً في التصميم.

أيضاً يضم الحهاز منافذ Thunderbolt 3 التي تتوافق مع معايير USB-C، ومنفذ USB 3.1 بحجم كامل، مع مخرج HDMI، ويدعم الجهاز تقنية WiFi 6، كما يضم بطارية بقدرة 90Wh، بينما تأتي شاشة ScreenPad الثانوية بحجم 14 إنش ودقة عرض 4K، مع وزن أقل 2.41 كجم.

أيضاً تقدم Asus جهاز ZenBook Duo 14 بتصميم أصغر لدعم التنقل السريع بشكل أفضل، مع شاشة بحجم 14 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل، بخاصية اللمس.

وينطلق هذا الإصدار مع شريحة إنتل Xe مدمجة، ويمكن الترقية لكرت شاشة NVIDIA GeForce MX450، كما سيكون لدى المستخدم إختيار في رقاقة معالج Core i5-1135G7، أو الجيل 11 من معالج إنتل 17-1165G7.

كما يضم جهاز Duo 14 ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في LPDDR4x، ويتضمن الجهاز اثنان من منافذ Thunderbolt 4 USB-C، مع الجيل الأول من منفذ USB 3.2 بحجم كامل، ومخرج HDMI، مع فتحة لقاريء بطاقة ذاكرة microSD.

أيضاً تدعم ASUS هذا الإصدار بقدرة بطارية 70Wh، بوزن 1.59 كجم، كما تأتي شاشة ScreenPad Plus بحجم 12.6 إنش، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في شحن جهاز ZenBook Duo 14 لاحقاً هذا الشهر، بينما تبدأ شحن جهاز ZenBook Pro Duo 15 OLED في أبريل.

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