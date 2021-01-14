تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن أول كاميرة أسفل الشاشة لأجهزة الحاسب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري النقاب عن أول كاميرة أسفل الشاشة مطورة من الشركة، والتي تستهدف أجهزة الحاسب المحمول.

نشرت Samsung Display على صفحتها في منصة Weibo مقطع فيديو تشويقي إستعرضت من خلاله أول كاميرة أسفل الشاشة، والتي طورت من الشركة لدعم أجهزة الحاسب المحمول، كما يكشف مقطع الفيديو عن تصميم بدون حواف تقريباً لشاشة الجهاز، وهو ما يعرف من الشركة بتصميم “Blade bezels” .

على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى تطوير سامسونج تقنية الكاميرة أسفل الشاشة لتقدم في هواتفها الذكية لاحقاً، إلا أن العملاق الكوري تخطط لدعم أجهزة الحاسب في البداية بهذه التقنية.

وتأتي تقنية الكاميرة أسفل اللوحة الأمامية لجهاز الحاسب في الجزء العلوي من الشاشة، حيث تم تغطية مستشعر الكاميرة بلوحات الشاشة.

ومن المقرر أن يتم إيقاف تشغيل وحدات البيكسل في هذا الجزء من لوحات الشاشة عند تنشيط الكاميرة لإلتقاط صورة أو تسجيل فيديو.

وتشير سامسونج في مقطع الفيديو إلى أن دفع تقنية الكاميرة أسفل الشاشة سيدعم ترقية وتحسين تصميم أجهزة الحاسب المحمول لتكون بإطارات أكثر نحافة، وبتصميم أخف وزناً، مع أبعاد أفضل في نسبة الشاشة إلى هيكل جهاز الحاسب.

ولقد قدمت تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في الهواتف الذكية للمرة الأولى في ZTE Axon 20 5G الذي انطلق للبيع بالفعل في مجموعة من الأسواق، حيث تدعم التقنية عرض أفضل في الألعاب ومحتوى الفيديو، مع الإستفادة الكاملة من حجم الشاشة.

يذكر أن بعض التسريبات تشير إلى أن سامسونج تخطط لجلب تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3، أو الإصدار القادم من سلسلة Note الذي ينطلق لاحقاً هذا العام بعنوان Galaxy Note 21، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط العملاق الكوري خلال الفترة القادمة.

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