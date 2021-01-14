تكنولوجيا: بالفيديو: سوني تختبر سيارتها الكهربائية Vision-S على الطرق العامة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يوليو الماضي، أعلنت شركة سوني أنها تخطط لبدء اختبار سيارتها الكهربائية Vision-S على الطرق العامة بحلول نهاية عام 2020. والآن، تقدم الشركة مقاطع فيديو جديدة لأول اختبار حقيقي لسيارة Vision-S الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي.

واظهر الفيديو نموذجين من سيارة Vision-S أثناء سيرها في المسار والطرق العامة في النمسا، وكان هناك أيضًا ظهور خاص لطيارة Airpeak بالفيديو، والتي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا.

عندما كشفت سوني عن S-Vision لأول مرة في مؤتمر CES 2020 العام الماضي، قالت إنها ابتكرتها لعرض تقنيتها الخاصة في صناعة السيارات. وحسبما ورد بالفيديو، فإن السيارة تتميز بمحركين بقدرة 200 كيلو واط ولديها القدرة على التسريع إلى 62 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.

وأضافت سوني إن السيارة تتمتع أيضًا بقدرات القيادة الذاتية من المستوى الثاني، لكنها تخطط لجعلها أكثر استقلالية في المستقبل.

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