تكنولوجيا: Anker تكشف عن سماعتها اللاسلكية Soundcore Liberty Air 2 Pro في مؤتمر #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Anker عن زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية والتي تعتبر بديل جيد لسماعات AirPods من أبل ولكن بسعر معقول.

تتميز سماعات Soundcore Liberty Air 2 بجودة صوت ممتازة وتقدم ميزة عزل الضوضاء ANC، وأيضا توفر محركات 11 ملم.

وأهم ما يميز هذه السماعات هو أن الشركة قامت بتحسين ميزة ANC مع إضافة أوضاع مختلفة؛ وضع Transport والذي يعمل على حجب الترددات المنخفضة، ووضع Indoor والذي يعمل على تقليل الأصوات المتوسطة مثل الأصوات في المكتب. هناك أيضًا وضع Transparency بمستويين من تحسين الصوت المحيط، وتقول Anker أن السماعات توفر جودة صوت ممتازة للمكالمات بفضل الستة ميكروفونات.

وأضافت الشركة أن بطارية Liberty Air 2 Pro من المفترض أن تدوم حتى ستة ساعات مع تشغيل ANC، أو سبع ساعات مع إيقافها. ومع حافظة الشحن، يصل إجمالي عدد الساعات إلى 26 ساعة بدون ANC و21 ساعة مع تشغليها. يمكن شحن الحافظة عبر منفذ USB-C أو لاسلكيًا باستخدام Qi.

ستتوفر Liberty Air 2 Pro بأربعة ألوان (الأسود والأبيض والأزرق والوردي) وستطرح للبيع اليوم مقابل 129.99 دولارًا.

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