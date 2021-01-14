Gigabyte تعلن عن حواسيب Aero و Aorus

دبي - يزن راشد - بعد إعلان شركة إنفيديا عن سلسلة GeForce RTX 3000، أعلنت شركة Gigabyte عن إضافات إلى خطوط Aorus و Aero التي تدمج وحدات معالجة الرسومات الجديدة.

وتقول Gigabyte: إنها تقدم تجارب ألعاب مذهلة بتتبع الأشعة في Cyberpunk 2077 والألعاب الأخرى.

وتعد أجهزة الحواسيب المحمولة Aorus هي أجهزة حواسيب محمولة تقليدية للألعاب، بينما يستهدف خط Aero صناع المحتوى.

وتعتبر الاختلافات خارجية إلى حد كبير، حيث تقدم منتجات Aorus عمومًا شاشات ذات معدل تحديث أعلى حيث تختار منتجات Aero لوحات أكثر دقة في الألوان.

وتتميز الحواسيب المحمولة من فئة Aero بتصميم أنيق وهادئ، بينما تبدو الحواسيب المحمولة من فئة Aorus مثل أجهزة الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب.

ويعتبر Aorus 17G بمثابة الحاسب الرائد في خط Aorus، وهو يأتي بقياس 17.3 إنشًا، ومخصص للاعبين، ويحتوي على لوحة مفاتيح ميكانيكية مع مفاتيح Omron الحصرية.

ويشتمل أيضًا على شاشة بمعدل تحديث 300 هرتز، وهي واحدة من أسرع شاشات العرض التي يمكنك العثور عليها على حاسب محمول للألعاب.

ويوجد أيضًا نموذجان جديدان Aorus 15G و Aorus 15P بقياس 15.6 إنشًا، ويأتي كلاهما مع شاشة بدقة FHD وبمعدل تحديث 240 هرتز.

ويعتبر Aorus 15G أكثر تركيزًا على قابلية النقل، وتقول Gigabyte: إن يوفر ثماني ساعات من عمر البطارية.

ويمكن تكوين جميع نماذج Aorus الثلاثة باستخدام ما يصل إلى معالج Intel Core i7 H-series، ويمكن أن يصل Aorus 17G و Aorus 15G إلى وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3080، بينما يصل Aorus 15P إلى GeForce RTX 3070.

ويوجد على جانب Aero نموذجان جديدان من Aero 17، يأتي أحدهما مزودًا بشاشة بدقة 4K HDR والآخر بشاشة بدقة FHD.

وهناك نموذجان جديدان من Aero 15، يأتي أحدهما مزودًا بشاشة بدقة 4K HDR من نوع AMOLED والآخر بشاشة بدقة FHD.

وتقول Gigabyte: إن تكوين OLED يغطي 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، مع منافذ الاتصال HDMI 2.1 و MiniDP و Thunderbolt 3 وقارئ بطاقة UHS-II SD.

ويتضمن كل من Aero 17 HDR و Aero 15 OLED ما يصل إلى GeForce RTX 3080 و Core i9.

الأسعار:

Aorus:

17G بسعر 2100 دولار.

15G بسعر 1800 دولار.

15G بسعر 2000 دولار.

Aero: