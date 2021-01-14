أيسر تكشف عن حواسيب Aspire 5 و Aspire 7

دبي - يزن راشد - كشفت شركة أيسر خلال مشاركتها في معرض CES 2021 عن النسخة الجديدة من حواسيبها المحمولة Aspire 5 و Aspire 7.

وغالبًا ما يتلقى جهاز Aspire 5 من أيسر إشادة كبيرة باعتباره أحد أفضل الحواسيب المحمولة ذات الميزانية المحدودة التي يمكنك شراؤها.

وتبعًا إلى أن التقييمات كانت منقسمة في عام 2020 بين الناس الذين أحبوا نماذج AMD وبين الناس الذين أحبوا نماذج إنتل، فإن الشركة حدثت نموذجين من نماذج Aspire لتضمين معالجات Ryzen 5000 Series الجديدة كليًا من AMD.

ويعمل Aspire 7 على إقران شريحة Ryzen مع وحدة معالجة الرسومات GeForce GTX 1650، ولا يجعله هذا الأمر حاسبًا محمولًا للألعاب بأي وسيلة، لكنه يسمح له بتشغيل بعض الألعاب الخفيفة والوسائط أثناء التنقل.

ويزن الحاسب 2.15 كيلوجرام، ويمكن أن يأتي بسعة تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من مساحة التخزين PCIe SSD، وهو يدعم شبكة 802.11ax المسماة اختصارًا Wi-Fi 6.

كما توفر شركة أيسر برامج لتحسين تجربة المشاهدة على شاشة Aspire 7 بقياس 15.6 إنشًا وبدقة FHD.

ووفقًا للشركة، تضبط Acer Color Intelligence و Acer ExaColor الجاما (مدى سلاسة انتقال اللون الأسود إلى اللون الأبيض عبر الشاشة الرقمية) والتشبع في الوقت الفعلي من أجل تقديم المرئيات العالية الدقة.

وتقول شركة أيسر: إن حاسب Aspire 5 يستهدف المدونين الهواة والمصورين والطلاب، ويستبدل Aspire 5 شريحة إنفيديا بوحدات معالجة الرسومات Radeon RX 640 ذات المستوى المبدئي من AMD، التي لا يوصى بها للمهام التي تتجاوز الألعاب الأساسية.

ويمكنك أيضًا الحصول على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى سعة 24 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت M.2 PCIe SSD NVMe أو قرص HDD بسعة 2 تيرابايت.

وتشتمل شاشة الحاسب من نوع IPS بقياس 15.6 إنشًا وبدقة FHD على تقنية BlueLightShield من أيسر، التي تهدف إلى تقليل إجهاد العين.

ويوفر هذا الجهاز نقلًا فائق السرعة للبيانات، وذلك بالرغم من أن الشركة لم توفر سرعة محددة، كما أنه يدعم شبكة Wi-Fi 6 المزدوجة النطاق 802.11ax.

ويوفر كلا النموذجين أيضًا أوضاع تبريد متعددة، مما يعني أنه يمكنك تخصيص أداء المروحة وفقًا للمهمة التي تقوم بها ومقدار الصوت الذي تريد سماعه.

وتمثل هذه ميزة شائعة في الحواسيب المحمولة المتطورة المخصصة للألعاب وإنشاء المحتوى، ويعني هذا أنه يمكنك رفع مستوى التبريد عندما تقوم بأكثر الأعمال تطلبًا دون الحاجة إلى سماع صوت المراوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويأتي Aspire 5 و Aspire 7 إلى الولايات المتحدة في شهر مارس، ويبدأ سعر Aspire 7 من 750 دولار، بينما يبدأ سعر Aspire 5 من 550 دولار، ويتاح الحاسبان في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شهر فبراير.