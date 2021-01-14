أيسر تعلن عن حاسبها المحمول للألعاب Nitro 5

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة أيسر خلال مشاركتها في معرض CES 2021 عن النسخة الجديدة من حاسبها المحمول للألعاب Nitro 5.

وأصبح الحاسب يتمتع الآن بمظهر متناغم، حيث ينقل جميع التفاصيل الحمراء – بصرف النظر عن لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية الحمراء – إلى الجزء الخلفي.

لكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن الحاسب يحصل على ترقيات كبيرة في أقسام الرسومات والمعالجة والعرض.

وبالنسبة لمعرض CES 2021، أعلنت شركة أيسر عن نموذج 15.6 إنشًا و 17 إنشًا من Nitro 5 مع دعم أحدث معالجات الجيل الحادي عشر من سلسلة Core H35 من إنتل مع وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3080 من إنفيديا.

كما تأتي حواسيب Nitro 5 مع دعم لمعالجات سلسلة Ryzen 5000 من AMD (حتى Ryzen 9 5900HX) مع وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3080 من إنفيديا.

وفيما يتعلق بجودة العرض، يمكن تهيئة حجم Nitro 5 بشاشة بدقة 1440 بكسل بمعدل تحديث 165 هرتز أو شاشة بدقة 1080 بكسل بمعدل تحديث 360 هرتز ووقت استجابة 3 ميلي ثانية.

وإذا حصلت على نموذج إنتل مع وحدة المعالجة المركزية من الجيل الحادي عشر، فإن Nitro 5 يدعم Thunderbolt 4.

وتبدأ شركة أيسر ببيع حواسيب Nitro 5 في شهر فبراير من خلال نموذج بسعر 750 دولار يأتي بشاشة IPS بقياس 15.6 إنشًا مع معدل تحديث 60 هرتز، ومعالج AMD Ryzen 5 5600H، وشريحة رسومات GeForce GTX 1650، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين SSD بسعة 256 جيجابايت.

ويكلف الحاسب 100 دولار إضافية إذا كنت تريد نموذج بشاشة بقياس 17 إنش مع باقي المواصفات نفسها.

وهناك أيضًا نماذج من Nitro 5 متوفرة بمعالجات إنتل من الجيل العاشر قبل تلك التي تم إنشاؤها باستخدام معالجات الجيل الحادي عشر.

ولم تشارك أيسر الأسعار الرسمية للولايات المتحدة للتكوينات الأخرى، لكنها ذكرت أن النماذج القادمة إلى مناطق أخرى مع رسومات AMD Radeon R7 أو GeForce RTX 3060، مع إضافة NVMe SSD بسعة 512 جيجابايت تكلف 1299 يورو.

وقالت أيسر: يمكن للمستخدم تعديل سعة ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية لأي نموذج من الحاسب من خلال نزع الغطاء السفلي لحاسب Nitro 5، بحيث تجد دعمًا لقرصي NVMe SSD وقرص SATA SSD مقاس 2.5 إنشًا (بإجمالي ثلاث فتحات للتخزين القابل للتوسيع)، وما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتستخدم شركة أيسر شرائح Wi-Fi 6 من إنتل لجميع النماذج، جنبًا إلى جنب مع شبكة Ethernet التي تحمل العلامة التجارية لشركة Killer Networking.