تكنولوجيا: نظرة على أفضل الأجهزة اللوحية التي تم إطلاقها في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع بداية عام 2021، قررنا تسليط الضوء على أفضل أجهزة لوحية تم إطلاقها في العام 2020. حيث تزايد استخدام الأجهزة الالكترونية بشكل عام و الاجهزة اللوحية بشكل خاص بين المستهلكين نظراً لإمكانية نقلها وسهولة استخدامها وميزاتها القوية، كما تضاعفت التساؤلات حول افضل جهاز لوحي للأطفال على سبيل المثال، أو ما هي الأجهزة اللوحية التي تحتوي على دفاتر للملاحظات ويمكن استخدامها بتميز في عمليات التعلم عن بعد.

وعلى عكس أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تعد الأجهزة اللوحية أكثر قابلية للحمل، وتوفر أحدث الأجهزة أفضل أداء في فئتها بتصميمات أنيقة وبأسعار تناسب احتياجات المستهلكين.

وإليك أفضل الأجهزة اللوحية التي توفرت العام الماضي:

HUAWEI MatePad Pro 5G

يأتي جهاز HUAWEI MatePad Pro 5G اللوحي المتميز من هواوي بميزات ذكية ومتعددة المهام تتيح تجربة سلسة للأجهزة المتعددة وتصميم أملس وأحد أعلى نسبة بين الشاشة والهيكل بين الأجهزة اللوحية في العالم تصل إلى 90 %، لتجربة مشاهدة غامرة وسينمائية. وأداء قوي مدعوم بشحن HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط. يدعم الجهاز قلم HUAWEI M-Pencil لتوفير دفتر ملاحظات شخصي ولوح رسم.

ويتوفر HUAWEI MatePad Pro الآن بسعر 3,099 ريال سعودي لإصدار G5. ويمكنك شراء الجهاز من خلال العديد من تجار التجزئة المعتمدين.

Apple iPad Pro 12.9-inch 256GB WiFi – Space Grey

يأتي Apple iPad Pro بشاشة Liquid Retina مقاس 12.9 بوصة من الحافة إلى الحافة وشريحة A12Z إلكترونية مع معالج رسومات جديد ثماني النواة. يساعد ذلك في تقديم أداء سريع وسلس من التطبيقات الاحترافية إلى الألعاب كثيفة الرسومات وتجارب الواقع المعزز. يأتي Apple iPad Pro بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت و6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويتضمن كاميرا فائقة الاتساع تنضم إلى الكاميرا الواسعة وماسح ضوئي LiDAR الجديد.

يتوفر Apple iPad Pro 2020 الآن بسعر يبدأ من 4,899 ريال سعودي. يمكنك شراء الجهاز من عدد من تجار التجزئة المعتمدين.

Microsoft Surface Pro 7

أطلقت مايكروسوفت جهازا لوحيا جديدا وهو Microsoft Surface Pro 7 بمقاس 12.3 بوصة بمعالج Intel Core i7 من الجيل العاشر، وذاكرة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت. يأتي بتصميم خفيف الوزن ومميز وهو نحيف للغاية ويزن 771 جراماً فقط. يوفر للمستخدمين المزيد من الطرق للاتصال بمنافذ USB-C وUSB-A التي تسمح بالاتصال بالشاشات وقواعد التثبيت وملحقات الشحن والمزيد. يتوفر جهاز Microsoft Surface Pro 7 اللوحي بلونين، بلاتيني أو أسود غير لامع. ويدعم القلم لتوفير دفتر ملاحظات شخصي ولوح رسم.

يتوفر جهاز Microsoft Surface Pro 7 اللوحي بسعر يبدأ من 3,599 ريال سعودي. يمكنك شراء الجهاز من عدد من تجار التجزئة المعتمدين.

Samsung Galaxy Tab S7

كذلك الأمر أطلقت سامسونج جهاز لوحي جديد وهو Samsung Galaxy Tab S7 ، وهنا يمكنك تحويل جهازك اللوحي إلى تجربة كمبيوتر باستخدام وضع DeX بفضل لوحة المفاتيح الاختيارية مع لوحة التتبع الموسعة. يوفر الجهاز اللوحي تجربة مشاهدة سينمائية في راحة يديك مع شاشة SAMOLED أكبر من الحافة إلى الحافة ومكبرات صوت رباعية تم ضبطها بواسطة AKG مع الصوت المحيطي Dolby Atmos. يأتي الجهاز اللوحي مع وقت استجابة محسّن للقلم 9 مللي ثانية، ويمكن لقلم S Pen المعاد تصميمه التحكم في العروض التقديمية وتدوين الملاحظات وترميز الأوراق بسهولة.

يتوفر جهاز Samsung Galaxy Tab S7 اللوحي الآن بسعر يبدأ من 3250 ريال سعودي. يمكنك شراء الجهاز من عدد من تجار التجزئة المعتمدين.

Asus Zenscreen MB16AMT

يتميز جهاز Asus Zenscreen بشاشة محمولة FHD IPS USB من النوع C مقاس 15.6 بوصة مع حل إشارة هجين للتوافق مع مصادر USB من النوع C وA. يزن الجهاز نحو 2 رطل وبنحافة 0.3 بوصة. ويقترن بشكل مثالي مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية من Asus. تم تصميمه للعمل أثناء التنقل مع مكبري صوت مدمجين وبطارية 7800 مللي أمبير في الساعة من أجل التوافق التام.

يتوفر Asus Zenscreen الآن بسعر يبدأ من 1687 ريال سعودي. ويمكنك شراء الجهاز من عدد من تجار التجزئة المعتمدين.

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