تكنولوجيا: TCL تعلن عن NXTPAPER الذي يمزج بين الجهاز اللوحي والقارئ الإلكتروني #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TCL عن جهاز لوحي جديد يسمى TCL NXTPAPER في مؤتمر CES2021 لهذا العام، وهو عبارة عن جهاز لوحي يعمل بنظام Android بحجم 8.88 بوصة ويستخدم تقنية TXTPAPER التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمر IFA 2020 العام الماضي والتي وصفتها بأنها مزيج فني من الشاشة والورق.

تأتي الشاشة بدقة 1080 × 1440 بكسل بتصميم عاكس لإعادة استخدام الضوء الطبيعي، ولا يوجد وميض أو ضوء أزرق لإجهاد عينيك. كما أنها تتميز بكونها كاملة الألوان دون إضاءة خلفية لتقليل استهلاك الطاقة وتوفير تجربة مشاهدة مريحة تشبه الحبر الإلكتروني.

وعلاوةً على ذلك، فهي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 65 في المئة من شاشة الحاسب اللوحي التقليدية مع تباين أفضل من جهاز E Ink.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Mediatek MT8768E ثماني النواة بسرعة استجابة 2.0 جيجاهرتز، مع معالج رسومات PowerVR GE8320 ونظام تشغيل Android 10. كما أنه يشمل ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت والتي يمكن توسيعها ببطاقة microSD خارجية.

يستخدم الجهاز بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن بقوة 18 واط، ولكن نظرًا لقدرات الشاشة منخفضة الطاقة، يمكن أن تدوم البطارية حتى 400 ساعة من وقت الاستعداد.

يدعم الجهاز أيضًا اتصال Wi-Fi والـ 4G، وكذلك مساعد جوجل الذكي. كما انه يشمل منفذ مدمج لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.

من المقرر وصول TCL NXTPAPER أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ بشهر أبريل المقبل مقابل 349 يورو.

كما قد أعلنت TCL أيضًا عن جهاز لوحي جديد بحجم 10 بوصة يسمى Tab 10S وهو يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 8000 مللي أمبير واتصال POGO pin. ويأتي الجهاز بشاشة LCD بحجم 10.1 بوصة وهي لا تشمل أيضًا وميض أو ضوء أزرق لحماية العين.

سيتوفر إصدار Wi-Fi من الجهاز في مارس في نفس المناطق المذكورة أعلاه مقابل 199 يورو، بينما سيكلف طراز LTE حوالي 249 يورو.

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