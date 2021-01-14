تكنولوجيا: Acer تجلب سلسلة معالجات Ryzen 5000 لجهاز Nitro 5 المخصص للألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer مؤخراً عن إضافة سلسلة معالجات Ryzen 5000 لجهاز الشركة المخصص للألعاب Nitro 5، كما قدمت تحديث لأجهزة Aspire 7 وAspire 5 برقاقات AMD الجديدة.

تنطلق إصدارات Acer الجديدة من Nitro 5 بمعالجات Ryzen 5000 الجديدة من AMD، حيث تتوفر الأجهزة بحجم 15.6 إنش أو حجم 17.3 إنش، حيث يدعم كلا الجهازين معالج Ryzen 9 5900H، وكرت شاشة GeForce RTX 3080 من NVIDIA.

كما تقدم Acer أجهزة Nitro 5 الجديدة بأكثر من إختيار في الشاشة، حيث يتوفر نموذج مع جودة عرض QHD ومعدل تحديث 165Hz، أو نموذج بجودة عرض HD ومعدل تحديث 360Hz.

وتشير التسريبات إلى أن رقاقة معالج Ryzen 9 5900H الجديدة تتخطى آداء رقاقة Intel Core i7، كما تقدم Acer جهاز Nitro 5 بحجم 15.6 إنش بسعر 2299 دولار، على أن يضم هذا الإصدار معالج 5900H، وشاشة بجودة عرض QHD ومعدل تحديث 156Hz، مع ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة 1 تيرابايت في SSD، مع كرت شاشة GeForce RTX 3080.

أيضاً تقدم Acer كلاً من Aspire 7 وAspire 5 مع رقاقات Ryzen 5000 وكرت شاشة GTX 1650، وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تصل إلى 1 تيرابايت في SSD، كما تدعم الأجهزة تقنية WiFi 6.

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