تكنولوجيا: Western Digital تكشف عن ذاكرة SSD محمولة بسعة تصل إلى 4 تيرابايت #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Western Digital عن مصاعفة السعة التخزينية لذاكرة SSD المحمولة إلى سعة 4 تيرابايت، بسعر يبدأ من 680 دولار.

تقدم Western Digital الإصدارات الجديدة من ذاكرة SSD المحمولة بسعة تصل إلى 4 تيرابايت، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة بعلامة My Passport، وعلامة WD_Black black التجارية إلى جانب علامة SanDisk الفرعية للشركة من سلسلة Extreme، كما تأتي الإصدارات الجديدة بضمان يصل إلى 5 سنوات.

ومن المقرر أن يبدأ سعر My Passport SSD من 680 دولار، والتي تأتي بسرعات قراءة تصل إلى 1050 ميجابايت / ثانية وسرعات كتابة 1000 ميجابايت / ثانية.

من جانب أخر تقدم Western Digital وحدة Black P50 Game Drive SSD بسعة 4 تيرابايت، وسعر 750 دولار، مع سرعة نقل بيانات تصل إلى 2000 ميجابايت / ثانية، والتي تتوافق مع Nintendo Switch و PlayStation و Xbox.

أيضاً تقدم الشركة SanDisk Extreme بسعة 4 تيرابايت بسعر 700 دولار بسرعة قراءة 1050 ميجابايت / ثانية وكتابة 1000 ميجابايت / ثانية، بينما يأتي إصدار Extreme Pro بسعر 900 دولار وسعة 4 تيرابايت وآداء أكثر سرعة.

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