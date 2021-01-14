علوم وتكنولوجيا

«الشتاء يبدأ غدًا»..الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت "شاكر"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدي البلد" أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا الخميس على معظم أنحاء البلاد، حيث تقل الرؤية على الطرق الصحراوية لذلك ينصح القيادة بهدوء وحذر، موضحة أنه لن يكون هناك عواصف ترابية.

وأضافت أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا بنحو 6 درجات لتصل إلى 19 درجة على القاهرة، وحذرت شاكر: سنشعر بالطقس الشتوي والبرودة غدًا.

وتوقعت "شاكر" سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري غدًا، وتزداد مع بداية الأسبوع المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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