علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مكبرات Q soundbars الصوتية من سامسونج تنطلق بتحسينات ودعم AirPlay 2 في #CES2021

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج خلال فعاليات معرض CES للعام 2021 عن الإصدارات الجديدة من سلسلة مكبرات Q soundbars الصوتية، حيث قدمت الشركة HW-Q950A و HW-Q800A بميزة دعم تقنية البث الخاصة بشركة ابل AirPlay 2، مع ميزة SpaceFit Sound.

أطلقت العملاق الكوري أجهزة مكبرات Q soundbars الصوتية في معرض CES بمجموعة من التحسينات والمميزات الجديدة لدعم المستخدمين بتجربة صوتية مميزة.

وتشمل المميزات الجديدة في مكبرات HW-Q950A و HW-Q800A دعم تقنية AirPlay 2 من ابل، إلى جانب ميزة SpaceFit Sound التي تدعم المستخدم في ضبط معايير وإعدادات الصوتيات في وحدات المكبرات الصوتية بين الغرف لدعم المستخدم بتجربة صوتية مميزة.

كما تأتي مكبرات Q soundbars الصوتية بميكروفونات مدمجة لضبط معايير وإعدادات الصوتيات، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم تحديد الموقع الأفضل للمكبرات الصوتية وضبط أكثر كفاءة للإعدادات.

وينطلق HW-Q950A بميزة دعم صوت محيطي متعدد الإتجاهات مع 11.1.4 من القنوات، ومكبرات صوتية upward-firing وside-firing، بينما يأتي مكبر HW-Q950T بعدد 9.1.4 من القنوات، بينما جاء HW-Q800A بعدد 3.1.2 من القنوات، كما يتوافق مع أنظمة الصوتيات اللاسلكية متعددة الإتجاهات.

كما تأتي مكبرات Q soundbars الصوتية بمساعد Alexa الرقمي مدمج، وتقنية Dolby Atmos، وHDMI eARC و DTS: X، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج تفاصيل أسعار الأجهزة الجديدة وموعد توفرها في الأسواق لاحقاً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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