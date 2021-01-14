تكنولوجيا: مكبرات Q soundbars الصوتية من سامسونج تنطلق بتحسينات ودعم AirPlay 2 في #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج خلال فعاليات معرض CES للعام 2021 عن الإصدارات الجديدة من سلسلة مكبرات Q soundbars الصوتية، حيث قدمت الشركة HW-Q950A و HW-Q800A بميزة دعم تقنية البث الخاصة بشركة ابل AirPlay 2، مع ميزة SpaceFit Sound.

أطلقت العملاق الكوري أجهزة مكبرات Q soundbars الصوتية في معرض CES بمجموعة من التحسينات والمميزات الجديدة لدعم المستخدمين بتجربة صوتية مميزة.

وتشمل المميزات الجديدة في مكبرات HW-Q950A و HW-Q800A دعم تقنية AirPlay 2 من ابل، إلى جانب ميزة SpaceFit Sound التي تدعم المستخدم في ضبط معايير وإعدادات الصوتيات في وحدات المكبرات الصوتية بين الغرف لدعم المستخدم بتجربة صوتية مميزة.

كما تأتي مكبرات Q soundbars الصوتية بميكروفونات مدمجة لضبط معايير وإعدادات الصوتيات، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم تحديد الموقع الأفضل للمكبرات الصوتية وضبط أكثر كفاءة للإعدادات.

وينطلق HW-Q950A بميزة دعم صوت محيطي متعدد الإتجاهات مع 11.1.4 من القنوات، ومكبرات صوتية upward-firing وside-firing، بينما يأتي مكبر HW-Q950T بعدد 9.1.4 من القنوات، بينما جاء HW-Q800A بعدد 3.1.2 من القنوات، كما يتوافق مع أنظمة الصوتيات اللاسلكية متعددة الإتجاهات.

كما تأتي مكبرات Q soundbars الصوتية بمساعد Alexa الرقمي مدمج، وتقنية Dolby Atmos، وHDMI eARC و DTS: X، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج تفاصيل أسعار الأجهزة الجديدة وموعد توفرها في الأسواق لاحقاً.

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