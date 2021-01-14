تكنولوجيا: Dolby تخطط لتحسين جودة الصوتيات لمكالمات الفيديو في أجهزة الحاسب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Dolby لجلب ترقية وتحسينات في جودة الصوتيات في أجهزة الحاسب من خلال تقنية الشركة الجديدة “Dolby Voice”، التي ستعمل على تحسين جودة الصوتيات لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في مكالمات الفيديو.

جاءت أول إصدارات أجهزة الحاسب المميزة بتقنية “Dolby Voice” عبر شركة لينوفو، حيث تقدم هذه التقنية تجربة أفضل في الإستماع للأشخاص في إجتماعات الفيديو.



ويرتكز عمل تقنية “Dolby Voice” على مجموعة من الأدوات التي تشمل خفض الضوضاء الخلفية، مع مستويات dynamic في الصوتيات لدعم صوتيات واضحة وطبيعية أكثر، حيث تدعم التقنية بالفعل كلاً من أجهزة ThinkPad X1 Carbon Gen 9، وX1 Yoga Gen 6.

ولقد استخدمت تقنية “Dolby Voice” في السابق في Dolby Conference Phone، وDolby Voice Room، وهي خدمات تستهدف تعزيز الصوتيات في إجتماعات الفيديو بشكل خاص، حيث تتطلب عمل التقنية في السابق أجهزة منفصلة، بينما تأتي الآن مدمجة في الجيل القادم من أجهزة الحاسب.

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