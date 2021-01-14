علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إنتل تستعد لدفع معالج Core i9-11900K في الربع الأول من هذا العام #CES2021

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة إنتل لإطلاق معالج Core i9-11900K من الفئة المميزة في الربع الأول من عام 2021، حيث أكدت إنتل في تصريحاتها الرسمية على أن المعالج يدعم تحسينات بنسبة 19% في IPC، وتحسينات بنسبة 50% في آداء كرت الشاشة وتقنية الذكاء الإصطناعي.

إستعرضت شركة إنتل خلال فعاليات معرض CES هذا العام الآداء الذي جاءت به سلسلة معالجات الشركة Rocket Lake-S من الجيل 11، كما ركزت الشركة بشكل خاص على معالج Core i9 الذي يأتي بعدد 8 من الأنوية مع 16-thread ويدعم سرعة تصل إلى 5.3GHz.

أيضاً يأتي معالج Core i9-11900K بذاكرة عشوائية DDR4 عند سرعة 3200MHz، مع 20 PCIe 4.0 lane، وميزة التوافق مع الإصدرات السابقة من سلسلة معالجات إنتل 400، إلا أن شركة إنتل لم تحدد سعر وموعد توفر الرقاقة الجديدة في الأسواق، بينما تشير التوقعات إلى خطط إنتل لإطلاق المعالج في الربع الأول من 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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