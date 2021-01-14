تكنولوجيا: إنتل تستعد لدفع معالج Core i9-11900K في الربع الأول من هذا العام #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة إنتل لإطلاق معالج Core i9-11900K من الفئة المميزة في الربع الأول من عام 2021، حيث أكدت إنتل في تصريحاتها الرسمية على أن المعالج يدعم تحسينات بنسبة 19% في IPC، وتحسينات بنسبة 50% في آداء كرت الشاشة وتقنية الذكاء الإصطناعي.

إستعرضت شركة إنتل خلال فعاليات معرض CES هذا العام الآداء الذي جاءت به سلسلة معالجات الشركة Rocket Lake-S من الجيل 11، كما ركزت الشركة بشكل خاص على معالج Core i9 الذي يأتي بعدد 8 من الأنوية مع 16-thread ويدعم سرعة تصل إلى 5.3GHz.

أيضاً يأتي معالج Core i9-11900K بذاكرة عشوائية DDR4 عند سرعة 3200MHz، مع 20 PCIe 4.0 lane، وميزة التوافق مع الإصدرات السابقة من سلسلة معالجات إنتل 400، إلا أن شركة إنتل لم تحدد سعر وموعد توفر الرقاقة الجديدة في الأسواق، بينما تشير التوقعات إلى خطط إنتل لإطلاق المعالج في الربع الأول من 2021.

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