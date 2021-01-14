تكنولوجيا: LG تكشف عن جهاز العرض CineBeam HU810P بالليزر وسعر 2999 دولار #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG عن جهاز العرض المنزلي CineBeam HU810P بتقنية الليزر، ودعم ضبط الإعدادات وفقاً للإضاءة في الغرفة، كما ينطلق بسعر 2999 دولار.

يدعم جهاز العرض CineBeam HU810P 4K بتقنية الليزر سطوع 2700 ANSI lumens، مع تغطية بنسبة 97% من ألوان DCI-P3، كما ينطلق جهاز العرض بتقنية “Adaptive Picture Pro” التي ستعمل بشكل تلقائي على ضبط الصورة والعرض وفقاً للإضاءة المحيطة.

ويأتي جهاز HU810P بعدد اثنان من إعدادات العرض المسبقة للغرف المضيئة أو المظلمة، حيث ستعمل التقنية في جهاز العرض على تحديد وإدراك كم الإضاءة التي سيحتاج إليها جهاز العرض لبدء التشغيل.

ومن المقرر أن يدعم تحديد كم الإضاءة المحيطة جهاز HU810P في ضبط السطوع والتباين بدقة أعلى في الصور، لإنتاج صور سينمائية بتجربة عرض مميزة للمحتوى.

ويعمل جهاز العرض على تشغيل الأفلام بشكل تلقائي عند معدل 24 إطار لكل ثانية بإستخدام نمط “Real Cinema”، كما يدعم جهاز العرض HDMI 2.1 مع ألوان 10 بت، أيضاً يمكن لمصدر إضاءة الليزر أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 20000 ساعة، كما يدعم الجهاز webOS 5.0 ويتوفر في 18 من يناير بسعر 2999 دولار.

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